Pavel Bittner sluit topweek af met 2e sprinttriomf in Burgos, Kuss is eindwinnaar

De Ronde van Burgos is geëindigd zoals ze begonnen was: met een sprintzege van de Tsjech Pavel Bittner (DSM-Firmenich-PostNL). Het peloton moest zich in de slotkilometer wel reppen om de vluchters bij de kraag te vatten. De eindzege van Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) kwam niet meer in gevaar.