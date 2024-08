Jenno Berckmoes is de snelste op de Vesten: hij claimt in Muur Classic zijn tweede profzege

Jenno Berckmoes heeft vanavond de Muur Classic toegevoegd aan zijn palmares. Op de Vesten zette hij een sprint in een klein groepje naar zijn hand. Tobias Johannessen en Fabio Christen mochten mee op het podium. Voor Berckmoes is het zijn tweede profzege.

Voor de 23-jarige Berckmoes is het zijn tweede profzege, na de slotrit van de Wielerweek Coppi e Bartali.

In de sprint bergop duldde Berckmoes geen tegenstand. De Lotto - Dstny -renner kwam met een duidelijke voorsprong over de streep, Johannessen en Christen repten zich nog naar podiumplaatsen.

Maar geen van die 3 namen zou meedingen om de zege. Want in het slot reed een groepje van 6 richting de Muur. Anders Skaarseth, Lionel Taminiaux , Fabio Christen, Jenno Berckmoes , Tobias Johannessen en Rick Ottema mochten het op de Vesten onderling uitvechten.

Dat trok meteen ook heel wat grotere namen naar Oost-Vlaanderen. Onder meer Milan Menten was van de partij, ook Jelte Krijnsen en Jenthe Biermans , vorige week nog winnaar en nummer 3 in de Druivenkoers in Overijse, tekenden present.

Na jaren als kermiskoers, was het dit jaar voor het eerst écht menens in Geraardsbergen. De Muur Classic stond dit jaar op de kalender als 1.1-wedstrijd, een profkoers dus.

Jenno Berckmoes: "De puzzelstukken vielen in elkaar"

Jenno Berckmoes moest diep gaan voor zijn 2e profzege. "Dit was geen makkelijke wedstrijd", vertelde hij na afloop.

"We moesten 3 keer over de Muur en ook nog 6 keer over de Vesten. Onderweg lagen er ook nog enkele fikse hellingen."

"Eigenlijk twijfelde ik ook of ik vandaag wel zou starten. Ik voelde me ziek op het begin van de week en dacht eraan forfait te geven. Deze ochtend voelde ik me beter en wou ik toch mijn kans gaan. Gelukkig maar."

"Dit is een mooie zege. Ik had dit seizoen ook al een pak ereplaatsen bij elkaar gereden, maar vandaag vielen de puzzelstukken in elkaar."