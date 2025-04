Wout van Aert was na val "echt niet goed" in Bos van Wallers: "Verrassing dat ik nog voor podium kon sprinten"

kalender zo 13 april 2025 17:25

Net als vorige week belandde hij op de meest ondankbare plaats. Wout van Aert (4e) verloor op de piste in Roubaix de sprint om het podium. "Meer zat er niet in. Dat was mijn plek", klonk het eerlijk bij onze landgenoot. Maar er kwam ook goed nieuws. "Ik rijd straks nog de Brabantse Pijl en de Amstel", bevestigde hij.

"Hoe komt het dat je weer vierde was?" Zoontje Georges van Aert had na de finish meteen een prangende vraag voor papa Wout van Aert. "Omdat er drie sneller waren, maatje." Van der Poel en Pogacar waren al eerder gaan vliegen, Mads Pedersen griste de laatste podiumplek nog weg voor de neus van onze landgenoot. Zo eindigde hij net als in de Ronde op de meest ondankbare plek. "Pedersen was de sterkste en ging vroeg aan. Meer dan in de slipstream blijven, zat er niet in", analyseerde de kopman van Visma-Lease a Bike zijn eindschot op de piste in Roubaix. "Het is dus hetzelfde resultaat als vorige week en we zien ook de drie zelfde mannen op het podium. Dan moet je kunnen toegeven dat er 3 beter waren. Zeker Mads, die voorin wegvalt door pech, daar kan ik uiteindelijk nog weinig tegen inbrengen." Zelfs met het veelbesproken Gravaa-systeem, waar Van Aert uiteindelijk wel tevreden over was. "Het werkte fantastisch, ik heb geen pech gekend. Alleen heb je nog altijd goeie benen nodig."

Het was een verrassing dat ik nog voor het podium kon strijden. Vierde was vandaag mijn plaats. Wout van Aert