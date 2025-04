"Dit is poging tot doodslag, hier moet een proces van komen": Van der Poel keihard voor bidongooier

Wat zonde dat zo'n straffe zege toch weer met een kanttekening komt. Na de historische hattrick van Mathieu van der Poel was de bidon die hij in het gezicht kreeg ook een groot thema. De Nederlander hield zich achteraf allerminst in: "Dit is poging tot doodslag", klonk het.

Mathieu van der Poel reageerde in de mixed zone messcherp op de actie van de bidongooier. Van der Poel, alleen in de aanval, werd bekogeld met een drinkbus.

"Dit kunnen we niet laten passeren", vond hij. "Het was een volle bidon en het deed veel pijn. Als ik die bidon op mijn neus krijg, is hij gebroken."

"Hopelijk kan de politie de man identificeren, want hier moet een proces van komen. Dit is poging tot doodslag. Als de UCI geen stappen onderneemt, dan doen we het met de ploeg. Dit is nog iets anders dan bier gooien."

Philip Roodhooft, ploegmanager van Alpecin-Deceuninck, vond vooral dat de onverlaat "zo weinig mogelijk aandacht moet krijgen".

"Want dat verdienen dit soort mensen niet. We zullen eerst zien of de autoriteiten iemand kunnen identificeren. Maar we mogen het niet te veel aandacht geven, als je ziet hoeveel tienduizenden mensen wél appreciëren wat Mathieu en anderen hier presteren."