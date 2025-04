"Ik had sowieso geen grote kans gemaakt": Tadej Pogacar minimaliseert "inschattingsfout" in Parijs-Roubaix

Wat had hij geleerd na zijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix? "Dat er een bocht naar rechts is op 38 kilometer", lachte Tadej Pogacar. De wereldkampioen maakte een inschattingsfout in de finale, maar gaf ook eerlijk toe dat Mathieu van der Poel waarschijnlijk te sterk was.

Gingen we net als in de Ronde van Vlaanderen naar een titanenduel tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar? Op 38 kilometer werd het duo gesplitst door een val van de Sloveen.

"Wat ik heb geleerd? Dat er een bocht naar rechts is op 38 kilometer. Ik had de bocht verkeerd ingeschat", gaf Pogacar toe. "Ik had de wind in de rug en ging voluit, dus draaide te snel in. Ik kon niet meer remmen."

Erg gefrustreerd was Pogacar niet om zo de wedstrijd uit handen te geven. "Ik had sowieso geen grote kans gemaakt", boog hij het hoofd voor Van der Poel.

"Of ik kan winnen? Ik denk het wel. Ik ben 2e bij mijn eerste deelname, dus dan kan ik ook vechten voor de overwinning. Volgend jaar al? Misschien wel. Dat weet ik nog niet."