"Renner van Flanders-Baloise knalde in afdaling tegen Boplan": Carl Berteele zag grote chaos achteraan de Ronde

kalender ma 7 april 2025 14:51

Geen voorjaarsklassiekers zonder onze man op de motor. Carl Berteele had tijdens de Ronde een plekje te midden van de chaos. "Er gebeuren onbeschrijflijk veel verhalen in de achtergrond die je niet allemaal in beeld kan brengen."

"Mijn motorpak hangt nog aan een kapstok in de zon, zodat ik hem straks kan afkloppen. Want mijn pak zit volledig onder het stof." "Ik heb gisteren stof gehapt zoals ik normaal enkel in Parijs-Roubaix doe. Toen ik vanmorgen opstond, moest ik enkele keren knipperen want mijn ogen zaten nog vol met stof." "Gisteren moest ik ook knipperen toen ik de schade telkens moest opmeten na elke valpartij." "Jenno Berckmoes zag ik dizzy langs de kant van de weg zitten. Dat zag er echt niet goed uit." "Ik had ook te doen met Pogacars ploegmakker Narvaez. Heel zijn linkerkant was geschaafd na een eerste val." "Narvaez deed er vervolgens alles aan om terug te keren, wat hem ook lukte. Maar daarna zagen we hem een tweede keer vallen. Dan was het over en uit voor de Ecuadoraanse pechvogel."

Het handje van Wellens

"Tijdens de Ronde van Vlaanderen gebeuren achteraan de koers zoveel verhalen dat je bijna een 5e camera nodig hebt." "Zo zag ik in de afdaling van Berg Ten Houtte een renner van Flanders-Baloise tegen de Boplan-boarding vlammen." "Ik zag hem op zijn rug liggen, te kronkelen van de pijn. We zagen snel mensen rondom de renner staan, dus hij kon meteen geholpen worden."

Ik stak een duim op naar Wellens en kreeg een vlak handje terug. Carl Berteele

"De valpartij met Mathieu van der Poel heb ik niet van dichtbij gezien. We waren achterop geraakt door een andere valpartij." "Ik zag wel Wellens weer op zijn fiets kruipen en wou polsen of hij oké was. Ik stak een duim op en kreeg een vlak handje terug van hem." "Dat wil ik dan zo snel mogelijk meegeven op de radio voor de vrienden en familieleden die aan het luisteren zijn. Dan zijn ze wat meer gerustgesteld."

Geen biergooiers