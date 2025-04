LIVE (18.30 uur): Club Brugge begint met ongewijzigd elftal aan absolute kraker, Karetsas op de bank bij Racing Genk

Betere statistieken voor Club

Vier keer stonden Club Brugge en Racing Genk dit seizoen al tegenover elkaar. Club Brugge komt daar overduidelijk als triomfator uit.



Genk kon op de derde speeldag de drie punten thuishouden tegen Club na een straffe remonte (3-2), maar dat was meteen ook de enige keer dat het de landskampioen kon verslaan.





In het Jan Breydelstadion ging Genk in de terugronde na een penaltymisser van Tolu met 2-0 onderuit en ook in de halve finales van de Croky Cup trokken de Genkenaars aan het kortste eind. In Brugge werd het 2-1, in Genk bleef het bij 1-1.