Jasper Philipsen buigt het hoofd voor "2 superkampioenen": "Ik voelde me leeglopen: het was een lijdensweg"

Net voor de eerste kasseistrook zag het er benard uit voor Jasper Philipsen na een schuiver. "Het was supernerveus en ik gleed onderuit. Dat was een k*tsituatie", legde hij uit.

"Uiteindelijk kwam ik nog in de koers en kon ik de schifting overleven. Ik geraakte voorop met de beste renners, maar toen was het een beetje overleven voor mij."

"Ik had ook wat last van mijn rug na die val, zeker vooraan met die 2 (Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar). Ik voelde me stilaan ook leeglopen."

"Zij reden met overschot. Toen ze aanvielen, moest ik passen. Ik voelde me niet de beste in die groep en dat bleek ook."

"Dit is een eerlijke koers. De sterkste renners rijden voorop. Ik ben blij dat ik deel heb kunnen uitmaken van de finale, maar tegen die superkampioenen was ik niet goed genoeg."

"De finale was heel vroeg opengebroken en ik zat vrij snel op mijn limiet. Het was niet ideaal voor mij. Met een grotere groep had ik me meer kunnen sparen, maar op het einde was het een lijdensweg", besloot Philipsen, uiteindelijk 11e.