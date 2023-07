Remco Evenepoel laat iedereen nog eens alle kleuren van de regenboog zien in San Sebastian

clock 16:41 16 uur 41. Skujins is 6e, Aranburu is 7e en de 3e Bask in de top 10. Costa, Bagioli en Benoot maken de eerste 10 compleet. . Skujins is 6e, Aranburu is 7e en de 3e Bask in de top 10. Costa, Bagioli en Benoot maken de eerste 10 compleet.

clock 16:39 16 uur 39. Neilson Powless knokt zich nog naar een ereplaats in de achtergrond, voor thuisrijder Ion Izagirre en een groepje met Tiesj Benoot. . Neilson Powless knokt zich nog naar een ereplaats in de achtergrond, voor thuisrijder Ion Izagirre en een groepje met Tiesj Benoot.

clock 16:38 16 uur 38 match afgelopen end time Vlasov maakt het podium compleet De 3 sterksten vandaag staan alle 3 op het podium. Het zegegebaar van Evenepoel verraadt veel ambitie, hij laat alle remmen los.

clock 16:36 16 uur 36. Evenepoel pakt zijn 3e Clasica! Niet met een solo, wel in de sprint! Het wordt een mooie sprint zij aan zij, maar Evenepoel is duidelijk de snelste. Bilbao is een mooie 2e. . Evenepoel pakt zijn 3e Clasica! Niet met een solo, wel in de sprint! Het wordt een mooie sprint zij aan zij, maar Evenepoel is duidelijk de snelste. Bilbao is een mooie 2e.

clock 16:35 16 uur 35. Het valt nu een beetje stil, wie gaat als eerste aan? . Het valt nu een beetje stil, wie gaat als eerste aan?

clock 16:35 16 uur 35. Bilbao komt er toch nog eens over op 600 meter van de streep. . Bilbao komt er toch nog eens over op 600 meter van de streep.

clock 16:35 Laatste km. De koppositie onder de vod is voor Evenepoel. Wil hij de sprint vanop de kop regelen? . 16 uur 35. last km Laatste km. De koppositie onder de vod is voor Evenepoel. Wil hij de sprint vanop de kop regelen?

clock 16:33 16 uur 33. Bilbao neemt nog eens over van Evenepoel, een goed teken dat het niet zal stilvallen. Voor de Bask zou het een prachtige zege zijn voor eigen volk. . Bilbao neemt nog eens over van Evenepoel, een goed teken dat het niet zal stilvallen. Voor de Bask zou het een prachtige zege zijn voor eigen volk.

clock 16:32 16 uur 32. Nog 3 kilometer. Ze zijn beneden, wie van de 2 houdt het hoofd koel en kan het afmaken in de sprint? Veel ruimte om te pokeren hebben ze niet, Vlasov zit niet zo ver achter de 2. . Nog 3 kilometer Ze zijn beneden, wie van de 2 houdt het hoofd koel en kan het afmaken in de sprint? Veel ruimte om te pokeren hebben ze niet, Vlasov zit niet zo ver achter de 2.

clock 16:31 16 uur 31. De wereldkampioen duikt op kop de afdaling in en wil beletten dat Vlasov terugkeert. Die hangt op 20 seconden, dat moet voldoende zijn. . De wereldkampioen duikt op kop de afdaling in en wil beletten dat Vlasov terugkeert. Die hangt op 20 seconden, dat moet voldoende zijn.

clock 16:30 16 uur 30. Remco is niet traag in de sprint de laatste tijd. . José De Cauwer. Remco is niet traag in de sprint de laatste tijd. José De Cauwer

clock 16:29 16 uur 29. Met 2 boven. Bilbao en Evenepoel komen samen over de top van de Murgil. Krijgen we een sprint met 2 in de straten van San Sebastian? De komende 4 kilometer gaan naar beneden, daarna resten er nog 3 vlakke kilometers. . Met 2 boven Bilbao en Evenepoel komen samen over de top van de Murgil. Krijgen we een sprint met 2 in de straten van San Sebastian? De komende 4 kilometer gaan naar beneden, daarna resten er nog 3 vlakke kilometers.

clock 16:28 16 uur 28. Bilbao laat Vlasov passen en gaat alleen door met Evenepoel. Bilbao laat Vlasov passen en gaat alleen door met Evenepoel

clock 16:27 16 uur 27. Nog 300 steile meters tot de top, het is voor Bilbao nu overleven onder het tempo van Evenepoel. . Nog 300 steile meters tot de top, het is voor Bilbao nu overleven onder het tempo van Evenepoel.

clock 16:26 16 uur 26. Op karakter knokt Bilbao zich terug en neemt hij zelfs over van Evenepoel. Zo is het Vlasov die in de problemen komt. . Op karakter knokt Bilbao zich terug en neemt hij zelfs over van Evenepoel. Zo is het Vlasov die in de problemen komt.

clock 16:24 16 uur 24. Vanuit het zadel schroeft Evenepoel het tempo nog eens op, Bilbao laat een gaatje. . Vanuit het zadel schroeft Evenepoel het tempo nog eens op, Bilbao laat een gaatje.

clock 16:23 16 uur 23. Evenepoel kiest voor een strak tempo in aanloop naar de steile slotkilometer. Vlasov zit in tweede positie, Bilbao hangt achteraan. . Evenepoel kiest voor een strak tempo in aanloop naar de steile slotkilometer. Vlasov zit in tweede positie, Bilbao hangt achteraan.

clock 16:22 16 uur 22. De wereldkampioen heeft zich nu toch terug laten zakken tot de derde en laatste positie van de groep. Verrast hij zijn gezellen met een aanval van achteruit? . De wereldkampioen heeft zich nu toch terug laten zakken tot de derde en laatste positie van de groep. Verrast hij zijn gezellen met een aanval van achteruit?

clock 16:21 16 uur 21. De slotklim! Trekt Evenepoel meteen alle registers open of spaart hij zijn kruit op tot de slotkilometer van de Murgil Tontorra? . De slotklim! Trekt Evenepoel meteen alle registers open of spaart hij zijn kruit op tot de slotkilometer van de Murgil Tontorra?

clock 16:18 16 uur 18. Evenepoel en co. gooien alle ballast overboord. Op stukken van bijna 20% is het zaak van zo weinig mogelijk gewicht mee naar boven te sleuren. . Evenepoel en co. gooien alle ballast overboord. Op stukken van bijna 20% is het zaak van zo weinig mogelijk gewicht mee naar boven te sleuren.

clock 16:14 16 uur 14. Het blijft goed ronddraaien bij Evenepoel, Vlasov en Bilbao op een drietal kilometer van de voet van die Murgil Tontorra. Al koersen ze alle drie ongetwijfeld met reserve rond met zo'n grote voorsprong, die oploopt tot 3 minuten. . Het blijft goed ronddraaien bij Evenepoel, Vlasov en Bilbao op een drietal kilometer van de voet van die Murgil Tontorra. Al koersen ze alle drie ongetwijfeld met reserve rond met zo'n grote voorsprong, die oploopt tot 3 minuten.

clock 16:13 Murgil Tontorra. De laatste en allesbeslissende hindernis van de dag is een stevig muurtje met de Murgil Tontorra. Dat is de vaste afsluiter van de Clasica San Sebastian, al heeft Remco Evenepoel er nog nooit de boel op moeten forceren. Een lengte van 2,1 km voor bijna 10% gemiddeld, vooral de slotkilometer is immens steil. De kans dat de 3 daar broederlijk samen boven komen is klein. . 16 uur 13. hill Murgil Tontorra De laatste en allesbeslissende hindernis van de dag is een stevig muurtje met de Murgil Tontorra. Dat is de vaste afsluiter van de Clasica San Sebastian, al heeft Remco Evenepoel er nog nooit de boel op moeten forceren. Een lengte van 2,1 km voor bijna 10% gemiddeld, vooral de slotkilometer is immens steil. De kans dat de 3 daar broederlijk samen boven komen is klein.

clock 16:11 Evenepoel ziet er nog fris uit. 16 uur 11. Evenepoel ziet er nog fris uit

clock 16:10 16 uur 10. De 3 stomen al naar een voorsprong van meer dan 2 minuten op de achtervolgers. Het podium ligt dubbel en dik vast op 18 kilometer van San Sebastian, alleen de volgorde moet nog bepaald worden. . De 3 stomen al naar een voorsprong van meer dan 2 minuten op de achtervolgers. Het podium ligt dubbel en dik vast op 18 kilometer van San Sebastian, alleen de volgorde moet nog bepaald worden.

clock 16:08 16 uur 08. Evenepoel solo of in de sprint? De tijd dat Remco Evenepoel het sowieso van een solo moest hebben is voorbij. Hij heeft veel aan zijn explosiviteit gewerkt en zou Bilbao en Vlasov ook kunnen kloppen in de sprint. Al zal Evenepoel het tempo zeker niet laten zakken op de steile Murgil Tontorra. Alleen binnenkomen is nog altijd zijn handelsmerk. . Evenepoel solo of in de sprint? De tijd dat Remco Evenepoel het sowieso van een solo moest hebben is voorbij. Hij heeft veel aan zijn explosiviteit gewerkt en zou Bilbao en Vlasov ook kunnen kloppen in de sprint. Al zal Evenepoel het tempo zeker niet laten zakken op de steile Murgil Tontorra. Alleen binnenkomen is nog altijd zijn handelsmerk.

clock 16:03 16 uur 03. In de groep-Benoot koersen ze voor plek 5, Bettiol rijdt nog steeds voor het groepje uit. UAE steekt Van Hooydonck nu ook een handje toe. . In de groep-Benoot koersen ze voor plek 5, Bettiol rijdt nog steeds voor het groepje uit. UAE steekt Van Hooydonck nu ook een handje toe.

clock 16:00 16 uur . Maar daar zijn de achtervolgers ook al, waar Van Hooydonck het tempo bepaalt op het vlakke voor Benoot. . Maar daar zijn de achtervolgers ook al, waar Van Hooydonck het tempo bepaalt op het vlakke voor Benoot.

clock 15:59 15 uur 59. Gall en Landa krijgen het gezelschap van een drietal met daarbij thuisrijder Aranburu. Nog een Bask in de vuurlijn in de thuisklassieker. . Gall en Landa krijgen het gezelschap van een drietal met daarbij thuisrijder Aranburu. Nog een Bask in de vuurlijn in de thuisklassieker.

clock 15:57 15 uur 57. Nog 30 kilometer. De situatie met nog 30 kilometer te gaan: Evenepoel, Bilbao en Vlasov +30" Bettiol +1'40" Gall en Landa +1'50" groep achtervolgers met Benoot . Nog 30 kilometer De situatie met nog 30 kilometer te gaan: Evenepoel, Bilbao en Vlasov +30" Bettiol +1'40" Gall en Landa +1'50" groep achtervolgers met Benoot

clock 15:54 15 uur 54. Het is Evenepoel die de lijnen uitzet in de afdaling vanop de kop, zoals hij dat het liefst doet. Vlasov volgt dicht in zijn wiel, Bilbao houdt in derde positie wat meer afstand. . Het is Evenepoel die de lijnen uitzet in de afdaling vanop de kop, zoals hij dat het liefst doet. Vlasov volgt dicht in zijn wiel, Bilbao houdt in derde positie wat meer afstand.

clock 15:52 15 uur 52. Na een vijftal kilometer naar beneden wacht opnieuw een vlak intermezzo van 20 kilometer. Dan volgt met de Murgil Tontorra een muurtje als slotklim van de dag. . Na een vijftal kilometer naar beneden wacht opnieuw een vlak intermezzo van 20 kilometer. Dan volgt met de Murgil Tontorra een muurtje als slotklim van de dag.

clock 15:50 15 uur 50. Landa en Gall hebben elkaar gevonden, maar komen boven op anderhalve minuut van Evenepoel, Vlasov en Bilbao. Zij koersen voor een dichte ereplaats. . Landa en Gall hebben elkaar gevonden, maar komen boven op anderhalve minuut van Evenepoel, Vlasov en Bilbao. Zij koersen voor een dichte ereplaats.

clock 15:49 15 uur 49. Het podium lijkt vast te liggen en daar zijn ze tevreden mee. . José De Cauwer. Het podium lijkt vast te liggen en daar zijn ze tevreden mee. José De Cauwer

clock 15:47 15 uur 47. Met 3 naar de top. Evenepoel heeft Vlasov en Bilbao er niet af gekregen. Op het beter lopende slotstuk van de Mendizorrotz nemen de metgezellen van de wereldkampioen eens over. . Met 3 naar de top Evenepoel heeft Vlasov en Bilbao er niet af gekregen. Op het beter lopende slotstuk van de Mendizorrotz nemen de metgezellen van de wereldkampioen eens over.

clock 15:45 15 uur 45. Gall heeft Benoot afgeschud en heeft Bardet al bijgehaald. Bettiol is het volgende slachtoffer van de Oostenrijker. . Gall heeft Benoot afgeschud en heeft Bardet al bijgehaald. Bettiol is het volgende slachtoffer van de Oostenrijker.

clock 15:44 15 uur 44. Spanje overboord. De grote Spaanse talenten Ayuso en Rodriguez hangen aan de staart van het peloton. Een offday voor de hoop van het Spaanse wielrennen. . Spanje overboord De grote Spaanse talenten Ayuso en Rodriguez hangen aan de staart van het peloton. Een offday voor de hoop van het Spaanse wielrennen.

clock 15:44 15 uur 44. Ook Bettiol moet nu passen onder het tempo van de wereldkampioen. Ook Bettiol moet nu passen onder het tempo van de wereldkampioen

clock 15:43 15 uur 43. Benoot en Gall blijven nog met 2 over in de achtervolging. Al heeft onze landgenoot het enorm lastig. . Benoot en Gall blijven nog met 2 over in de achtervolging. Al heeft onze landgenoot het enorm lastig.

clock 15:42 15 uur 42. Op het steilste stuk van de Mendizorrotz gaat Evenepoel eens op de trappers staan. Bettiol krijgt het heel lastig, zo zijn ze nog met 3. . Op het steilste stuk van de Mendizorrotz gaat Evenepoel eens op de trappers staan. Bettiol krijgt het heel lastig, zo zijn ze nog met 3.

clock 15:42 15 uur 42. Gall heeft genoeg van het peloton. Gall heeft genoeg van het peloton

clock 15:41 15 uur 41. Gall gaat aan in het peloton, Benoot en Bagioli gaan mee op zoek naar een ereplaats. . Gall gaat aan in het peloton, Benoot en Bagioli gaan mee op zoek naar een ereplaats.

clock 15:41 15 uur 41. Evenepoel drukt lichtjes het gaspedaal in. Evenepoel drukt lichtjes het gaspedaal in

clock 15:40 15 uur 40. De wereldkampioen bepaalt het tempo en zonder echt te versnellen is dat de doodsteek voor Bardet en Van Hooydonck. Niet meer dan logisch na hun dag in de aanval. . De wereldkampioen bepaalt het tempo en zonder echt te versnellen is dat de doodsteek voor Bardet en Van Hooydonck. Niet meer dan logisch na hun dag in de aanval.

clock 15:39 Mendizorrotz. Evenepoel, Bettiol, Vlasov, Bardet, Bilbao en Van Hooydonck beginnen met een goede minuut voorsprong aan de Mendizorrotz, de voorlaatste hindernis van de dag. Vooral de eerste 2 kilometer van deze grillige helling zijn straffe kost, met loeisteile percentages. De laatste 2 kilometer zijn gezapiger en halen het gemiddelde stijgingspercentage omlaag tot 7,3%. . 15 uur 39. hill Mendizorrotz Evenepoel, Bettiol, Vlasov, Bardet, Bilbao en Van Hooydonck beginnen met een goede minuut voorsprong aan de Mendizorrotz, de voorlaatste hindernis van de dag. Vooral de eerste 2 kilometer van deze grillige helling zijn straffe kost, met loeisteile percentages. De laatste 2 kilometer zijn gezapiger en halen het gemiddelde stijgingspercentage omlaag tot 7,3%.

clock 15:35 15 uur 35. Bettiol valt vooraan even weg met een mechanisch probleem, maar even snel keert hij alweer terug. We gaan zo meteen met 6 koplopers beginnen aan de Mendizorrotz. . Bettiol valt vooraan even weg met een mechanisch probleem, maar even snel keert hij alweer terug. We gaan zo meteen met 6 koplopers beginnen aan de Mendizorrotz.

clock 15:32 15 uur 32. Over een goed uur koers zijn we terug in San Sebastian. Met een nieuwe solo binnenkomst van Remco Evenepoel? Dat zou al zijn derde zijn in evenveel deelnames aan de Baskische klassieker. Daarmee zou Evenepoel gedeeld recordhouder worden in de Clasica. . Over een goed uur koers zijn we terug in San Sebastian. Met een nieuwe solo binnenkomst van Remco Evenepoel? Dat zou al zijn derde zijn in evenveel deelnames aan de Baskische klassieker. Daarmee zou Evenepoel gedeeld recordhouder worden in de Clasica.

clock 15:30 15 uur 30. Eerste passage in San Sebastian. Bij de eerste doorkomst aan de finishlijn hebben de 6 leiders een voorsprong van 1'10" op het achtervolgende peloton. Daar neemt Lidl-Trek nu de handschoen op voor Mollema, maar ook zij zullen te laat komen. . Eerste passage in San Sebastian Bij de eerste doorkomst aan de finishlijn hebben de 6 leiders een voorsprong van 1'10" op het achtervolgende peloton. Daar neemt Lidl-Trek nu de handschoen op voor Mollema, maar ook zij zullen te laat komen.

clock 15:29 De wereldkampioen is niet bang van even op kop rijden. 15 uur 29. De wereldkampioen is niet bang van even op kop rijden

clock 15:27 15 uur 27. De 'magische' kaap van de minuut is bereikt. De vogels lijken dus definitief gaan vliegen, een van de 6 vooraan zal deze Clasica San Sebastian winnen. . De 'magische' kaap van de minuut is bereikt. De vogels lijken dus definitief gaan vliegen, een van de 6 vooraan zal deze Clasica San Sebastian winnen.

clock 15:26 15 uur 26. Het scheurt helemaal in de achtervolgende groep op een bultje richting de eerste passage aan de streep in San Sebastian. Maar met Powless, Healy en Vansevenant is er voldoende volk mee om af te stoppen in dienst van de leiders. . Het scheurt helemaal in de achtervolgende groep op een bultje richting de eerste passage aan de streep in San Sebastian. Maar met Powless, Healy en Vansevenant is er voldoende volk mee om af te stoppen in dienst van de leiders.

clock 15:24 15 uur 24. Status quo. Het verschil blijft tussen de 40 en de 50 seconden schommelen, maar het blijft met Garcia Cortina de ene pion van Movistar die het moet doen bij de achtervolgers. Als ze het op de vlakke tussenstukken niet gedicht krijgen, zal het niet gebeuren. Bergop hebben Evenepoel en co. al getoond dat ze de beteren zijn. . Status quo Het verschil blijft tussen de 40 en de 50 seconden schommelen, maar het blijft met Garcia Cortina de ene pion van Movistar die het moet doen bij de achtervolgers. Als ze het op de vlakke tussenstukken niet gedicht krijgen, zal het niet gebeuren. Bergop hebben Evenepoel en co. al getoond dat ze de beteren zijn.



clock 15:20 15 uur 20. Het achtervolgende groepje van een 40-tal renners lijkt uitgeteld. Ben Healy stopt in 2e positie af in dienst van ploegmakker Alberto Bettiol. Ook Soudal-Quick Step heeft nog voldoende volk mee om de boel achteraan lam te leggen. . Het achtervolgende groepje van een 40-tal renners lijkt uitgeteld. Ben Healy stopt in 2e positie af in dienst van ploegmakker Alberto Bettiol. Ook Soudal-Quick Step heeft nog voldoende volk mee om de boel achteraan lam te leggen.

clock 15:19 15 uur 19. Het anticiperen is voorbij. Je weet dat je mee moet zijn als Remco Evenepoel aangaat. José De Cauwer. Het anticiperen is voorbij. Je weet dat je mee moet zijn als Remco Evenepoel aangaat. José De Cauwer

clock 15:18 15 uur 18. We zijn beneden, er resten nu 20 vlakke kilometers waarbij we onder meer aan de aankomst in San Sebastian passeren. Na dat vlakke intermezzo is het tijd voor de Mendizorrotz, een onregelmatige klim van 4 km. . We zijn beneden, er resten nu 20 vlakke kilometers waarbij we onder meer aan de aankomst in San Sebastian passeren. Na dat vlakke intermezzo is het tijd voor de Mendizorrotz, een onregelmatige klim van 4 km.

clock 15:15 15 uur 15. Het draait goed rond bij de 6 koplopers, al houden vroege vluchters Bardet en Van Hooydonck zich logischerwijs afzijdig. Evenepoel, Vlasov, Bettiol en Bilbao zitten niet stil en breiden hun voorsprong zelfs een beetje uit tot 45 seconden. . Het draait goed rond bij de 6 koplopers, al houden vroege vluchters Bardet en Van Hooydonck zich logischerwijs afzijdig. Evenepoel, Vlasov, Bettiol en Bilbao zitten niet stil en breiden hun voorsprong zelfs een beetje uit tot 45 seconden.

clock 15:11 Stevige smak Guglielmi. Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic), die in de voorbije Tour graag ten aanval trok, komt hard ten val in de afdaling van de Erlaitz. Hij blijft liggen, dat ziet er niet goed uit. . 15 uur 11. fall Stevige smak Guglielmi Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic), die in de voorbije Tour graag ten aanval trok, komt hard ten val in de afdaling van de Erlaitz. Hij blijft liggen, dat ziet er niet goed uit.

clock 15:11 15 uur 11. Guglielmi blijft liggen na een val. Guglielmi blijft liggen na een val

clock 15:10 15 uur 10. Thuisrijder Ion Izagirre (Cofidis) neemt het stokje over en versnelt op een knikje in de afdaling. Al is dat wel nog steeds op dik 30 seconden van Evenepoel en co. . Thuisrijder Ion Izagirre (Cofidis) neemt het stokje over en versnelt op een knikje in de afdaling. Al is dat wel nog steeds op dik 30 seconden van Evenepoel en co.

clock 15:08 40 seconden. In de grillige afdaling van de Erlaitz hebben Evenepoel, Bilbao, Vlasov, Bardet, Bettiol en Van Hooydonck een bonus van 40 tellen op het achtervolgende peloton, waar Movistar de dans leidt. . 15 uur 08. time difference 40 seconden In de grillige afdaling van de Erlaitz hebben Evenepoel, Bilbao, Vlasov, Bardet, Bettiol en Van Hooydonck een bonus van 40 tellen op het achtervolgende peloton, waar Movistar de dans leidt.

clock 15:06 15 uur 06. In het zicht van de top van de Erlaitz plaatste Evenepoel zijn aanval. Net als vorig jaar was deze helling dus de springplank voor de wereldkampioen, al ligt die wel 20 kilometer verder van de streep dan in 2022. . In het zicht van de top van de Erlaitz plaatste Evenepoel zijn aanval. Net als vorig jaar was deze helling dus de springplank voor de wereldkampioen, al ligt die wel 20 kilometer verder van de streep dan in 2022.

clock 15:04 15 uur 04. Vooraan hebben Bardet en Van Hooydonck elkaar weer gevonden. Maar zij krijgen in de afdaling van de Erlaitz al het gezelschap van het groepje met Evenepoel. . Vooraan hebben Bardet en Van Hooydonck elkaar weer gevonden. Maar zij krijgen in de afdaling van de Erlaitz al het gezelschap van het groepje met Evenepoel.

clock 15:04 15 uur 04. Evenepoel laat het peloton achter zich. Evenepoel laat het peloton achter zich

clock 15:03 15 uur 03. Evenepoel opent de debatten! Het tempo van Soudal-Quick Step was de inleiding voor een vroege aanval van de wereldkampioen! Hij krijgt Bettiol, Vlasov en Bilbao mee. De finale is al begonnen op de Erlaitz. . Evenepoel opent de debatten! Het tempo van Soudal-Quick Step was de inleiding voor een vroege aanval van de wereldkampioen! Hij krijgt Bettiol, Vlasov en Bilbao mee. De finale is al begonnen op de Erlaitz.

clock 15:00 15 uur . Live beelden. Vanaf nu hoeft u geen trap meer te missen van het spektakel in de Clasica San Sebastian. Via de livestream op deze pagina of op VRT 1 kan u de koers live volgen, veel kijkplezier! . Live beelden Vanaf nu hoeft u geen trap meer te missen van het spektakel in de Clasica San Sebastian. Via de livestream op deze pagina of op VRT 1 kan u de koers live volgen, veel kijkplezier!

clock 14:57 14 uur 57. Craddock en Cortina blijven wel nog over in de achtervolging op Bardet, maar het peloton zit ook hen al op de hielen. . Craddock en Cortina blijven wel nog over in de achtervolging op Bardet, maar het peloton zit ook hen al op de hielen.

clock 14:52 14 uur 52. Hermans wordt al ingerekend door het sloopwerk van Soudal-Quick Step op kop van het peloton. Zo nadert de grote groep al tot anderhalve minuut van Bardet, die Van Hooydonck afgeschud heeft. . Hermans wordt al ingerekend door het sloopwerk van Soudal-Quick Step op kop van het peloton. Zo nadert de grote groep al tot anderhalve minuut van Bardet, die Van Hooydonck afgeschud heeft.

clock 14:51 14 uur 51. Bardet en Van Hooydonck tonen zich de sterkste in de kopgroep op de Erlaitz en pakken enkele secondes voorsprong op Iturria en Bernard. . Bardet en Van Hooydonck tonen zich de sterkste in de kopgroep op de Erlaitz en pakken enkele secondes voorsprong op Iturria en Bernard.

clock 14:48 Erlaitz. Met nog dik 70 kilometer tot de streep is het aan de Erlaitz om de renners te verwelkomen. Dat is een vrij gelijkmatige klim van 4 km, maar wel aan ruim 10% gemiddeld. Hermans en zijn gezellen kunnen hier misschien gebruik van maken om naar de kop van de koers toe knallen. . 14 uur 48. hill Erlaitz Met nog dik 70 kilometer tot de streep is het aan de Erlaitz om de renners te verwelkomen. Dat is een vrij gelijkmatige klim van 4 km, maar wel aan ruim 10% gemiddeld. Hermans en zijn gezellen kunnen hier misschien gebruik van maken om naar de kop van de koers toe knallen.

clock 14:45 14 uur 45. Het is al snel tijd voor de volgende hindernis van de dag met de steile Erlaitz. Over een vijftal vlakke kilometers begint de kopgroep met Bardet, Van Hooydonck, Bernard en Iturria eraan. . Het is al snel tijd voor de volgende hindernis van de dag met de steile Erlaitz. Over een vijftal vlakke kilometers begint de kopgroep met Bardet, Van Hooydonck, Bernard en Iturria eraan.

clock 14:41 14 uur 41. In het gezelschap van Lawson Craddock en Ivan Garcia Cortina probeert Hermans de sprong naar de kop van de koers te maken. Het drietal krijgt een halve minuut voorsprong van het peloton. . In het gezelschap van Lawson Craddock en Ivan Garcia Cortina probeert Hermans de sprong naar de kop van de koers te maken. Het drietal krijgt een halve minuut voorsprong van het peloton.

clock 14:36 2'30". De voorsprong van de 4 overgebleven vluchters is teruggelopen tot minder dan 3 minuten op de Jaizkibel. In het peloton verdappert de jarige Quinten Hermans nog eens, op zoek naar de kop van de koers. . 14 uur 36. time difference 2'30" De voorsprong van de 4 overgebleven vluchters is teruggelopen tot minder dan 3 minuten op de Jaizkibel. In het peloton verdappert de jarige Quinten Hermans nog eens, op zoek naar de kop van de koers.

clock 14:27 14 uur 27. Bonnamour past vooraan. Voor Franck Bonnamour ligt het tempo van zijn 4 medevluchters op de Jaizkibel te hoog. Nee, het goede gevoel heeft de Fransman dit seizoen nog niet te pakken bij AG2R-Citroën. . Bonnamour past vooraan Voor Franck Bonnamour ligt het tempo van zijn 4 medevluchters op de Jaizkibel te hoog. Nee, het goede gevoel heeft de Fransman dit seizoen nog niet te pakken bij AG2R-Citroën.

clock 14:25 14 uur 25. In rit 2 van de Tour begin deze maand lag de Jaizkibel nog op een tiental kilometer van de streep in San Sebastian. Toen kwam Tadej Pogacar er als eerste boven na een titanenduel met Jonas Vingegaard. De Tourprotagonisten kiezen deze week voor wat rust en zijn vandaag niet opnieuw van de partij in het Baskenland. . In rit 2 van de Tour begin deze maand lag de Jaizkibel nog op een tiental kilometer van de streep in San Sebastian. Toen kwam Tadej Pogacar er als eerste boven na een titanenduel met Jonas Vingegaard. De Tourprotagonisten kiezen deze week voor wat rust en zijn vandaag niet opnieuw van de partij in het Baskenland.

clock 14:18 Het beukwerk van Rémi Cavagna brengt de voorsprong van de kopgroep terug tot 3 minuten bij het opdraaien van de Jaizkibel. . 14 uur 18. Het beukwerk van Rémi Cavagna brengt de voorsprong van de kopgroep terug tot 3 minuten bij het opdraaien van de Jaizkibel.

clock 14:14 Jaizkibel. Met nog 100 kilometer te gaan is het tijd voor het zwaarste gedeelte van deze klassieker, te beginnen met de Jaizkibel die de prefinale opent. Een naam als een klok in het Baskenland en met een lengte van bijna 7 kilometer aan goed 6% gemiddeld - vertekend door een vlak middengedeelte - kan hier al iets geforceerd worden. Al zal het waarschijnlijk nog niet van de grote kanonnen komen, eerder van de mannen van de tweede rij. . 14 uur 14. hill Jaizkibel Met nog 100 kilometer te gaan is het tijd voor het zwaarste gedeelte van deze klassieker, te beginnen met de Jaizkibel die de prefinale opent. Een naam als een klok in het Baskenland en met een lengte van bijna 7 kilometer aan goed 6% gemiddeld - vertekend door een vlak middengedeelte - kan hier al iets geforceerd worden. Al zal het waarschijnlijk nog niet van de grote kanonnen komen, eerder van de mannen van de tweede rij.

clock 14:09 14 uur 09. We zijn bijna aan de voet van de Jaizkibel, waar de maskers snel zullen afvallen bij de (schaduw)favorieten als het tempo er meteen de hoogte in zou gaan. Al ligt die nu wel een twintigtal kilometer verder van de finish dan vorig jaar door de Mendizorrotz, die een comeback maakt. Tussen de Jaizkibel en de Mendizorrotz wacht nog de Erlaitz, waar Evenepoel vorig jaar aan zijn solo begon. . We zijn bijna aan de voet van de Jaizkibel, waar de maskers snel zullen afvallen bij de (schaduw)favorieten als het tempo er meteen de hoogte in zou gaan. Al ligt die nu wel een twintigtal kilometer verder van de finish dan vorig jaar door de Mendizorrotz, die een comeback maakt. Tussen de Jaizkibel en de Mendizorrotz wacht nog de Erlaitz, waar Evenepoel vorig jaar aan zijn solo begon.

clock 14:04 14 uur 04. De Belgen om in de gaten te houden naast Evenepoel hebben 3 weken Tour in de benen. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) en Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) breien vandaag nog een verlengstuk aan hun drieweekse arbeid. . De Belgen om in de gaten te houden naast Evenepoel hebben 3 weken Tour in de benen. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) en Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) breien vandaag nog een verlengstuk aan hun drieweekse arbeid.

clock 14:01 14 uur 01. Wie moet Evenepoel in de gaten houden? De wereldkampioen is torenhoog favoriet om zijn 3e deelname aan de Clasica San Sebastian te verzilveren met een 3e zege. Welke kapers zijn er op de kust voor Evenepoel? AG2R-Citroën kan uitpakken met de tweetand Ben O'Connor-Felix Gall , die sterk uit de derde week van de Tour kwam. Ook EF-EasyPost doet het met een in de breedte prima selectie met als speerpunt Ben Healy . Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) begint vandaag aan zijn opbouw op Spaanse bodem naar de Vuelta, terwijl Carlos Rodriguez (Ineos), Pello Bilbao & Mikel Landa (Bahrain Victorious) hun Tourhoofdstuk afsluiten. Juan Ayuso (UAE) tot slot toonde vorige maand in de Ronde van Zwitserland al dat hij Evenepoel kan kloppen en heeft met Marc Hirschi een sterke partner in crime mee. . Wie moet Evenepoel in de gaten houden? De wereldkampioen is torenhoog favoriet om zijn 3e deelname aan de Clasica San Sebastian te verzilveren met een 3e zege. Welke kapers zijn er op de kust voor Evenepoel? AG2R-Citroën kan uitpakken met de tweetand Ben O'Connor-Felix Gall, die sterk uit de derde week van de Tour kwam. Ook EF-EasyPost doet het met een in de breedte prima selectie met als speerpunt Ben Healy. AleksandrVlasov (Bora-Hansgrohe) begint vandaag aan zijn opbouw op Spaanse bodem naar de Vuelta, terwijl Carlos Rodriguez (Ineos), Pello Bilbao & Mikel Landa (Bahrain Victorious) hun Tourhoofdstuk afsluiten. Juan Ayuso (UAE) tot slot toonde vorige maand in de Ronde van Zwitserland al dat hij Evenepoel kan kloppen en heeft met Marc Hirschi een sterke partner in crime mee.

clock 14:00 De samenwerking in de kopgroep verloopt goed . 14 uur . De samenwerking in de kopgroep verloopt goed

clock 13:50 13 uur 50. De renners krijgen in deze fase wat Baskische bultjes voor de wielen geschoven. Soudal-Quick Step en Bahrain Victorious voeren de controle in het peloton, Remco Evenepoel en thuisrijders Pello Bilbao en Mikel Landa zijn gretig. . De renners krijgen in deze fase wat Baskische bultjes voor de wielen geschoven. Soudal-Quick Step en Bahrain Victorious voeren de controle in het peloton, Remco Evenepoel en thuisrijders Pello Bilbao en Mikel Landa zijn gretig.

clock 13:42 13 uur 42. De 5 koplopers houden nog steeds een voorsprong van om en bij de 4 minuten vast. Met de Jaizkibel beginnen zij over 30 kilometer aan de klassieke (pre-)finale van de Clasica San Sebastian. Ook de Erlaitz daarna en de slotklim Murgil Tontorra lagen vorig jaar op het parcours. In vergelijking met 2022 maakt de Mendizorrotz daartussenin zijn comeback in deze editie. Die was net als vandaag de voorlaatste helling in de editie van 2019, de eerste die Remco Evenepoel wist te winnen. . De 5 koplopers houden nog steeds een voorsprong van om en bij de 4 minuten vast. Met de Jaizkibel beginnen zij over 30 kilometer aan de klassieke (pre-)finale van de Clasica San Sebastian. Ook de Erlaitz daarna en de slotklim Murgil Tontorra lagen vorig jaar op het parcours. In vergelijking met 2022 maakt de Mendizorrotz daartussenin zijn comeback in deze editie. Die was net als vandaag de voorlaatste helling in de editie van 2019, de eerste die Remco Evenepoel wist te winnen.

clock 13:31 13 uur 31. Mikel Iturria. Wist u nog dat Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi), vandaag in de kopgroep, in 2019 een rit won in de Vuelta? De Bask bracht zijn fans in vervoering door rit 11 te winnen, goed voor zijn enige profzege. In de Vuelta van 2021 en 2022 kon hij dat kunstje niet meer herhalen, maar wie weet vindt hij dit jaar zijn wonderbenen terug. Al zal dat niet in de Vuelta zijn, aangezien zijn team geen wildcard kreeg van de organisatie. Een klap voor het Baskische team, dat zich vandaag wel in de kijker rijdt in eigen regio met Mikel Iturria. . Mikel Iturria Wist u nog dat Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi), vandaag in de kopgroep, in 2019 een rit won in de Vuelta? De Bask bracht zijn fans in vervoering door rit 11 te winnen, goed voor zijn enige profzege. In de Vuelta van 2021 en 2022 kon hij dat kunstje niet meer herhalen, maar wie weet vindt hij dit jaar zijn wonderbenen terug. Al zal dat niet in de Vuelta zijn, aangezien zijn team geen wildcard kreeg van de organisatie. Een klap voor het Baskische team, dat zich vandaag wel in de kijker rijdt in eigen regio met Mikel Iturria.

clock 13:25 13 uur 25. 3 laatste winnaars aan de start. Naast Mollema en Gallopin staan er nog 3 renners aan de start die deze koers al eens op hun palmares hebben staan. Meer nog, het zijn de winnaars van de 4 meest recente edities van de Clasica San Sebastian. Bij Soudal-Quick Step hebben ze met Remco Evenepoel (2019 & 2022) en Julian Alaphilippe (2018) ook twee voormalige winnaars in de rangen. Vandaag zal het alles op de wereldkampioen zijn. Neilson Powless won in San Sebastian in 2021, maar bij zijn team EF-EasyPost lijken ze met Ben Healy een betere kaart te hebben voor vandaag. . 3 laatste winnaars aan de start Naast Mollema en Gallopin staan er nog 3 renners aan de start die deze koers al eens op hun palmares hebben staan. Meer nog, het zijn de winnaars van de 4 meest recente edities van de Clasica San Sebastian. Bij Soudal-Quick Step hebben ze met Remco Evenepoel (2019 & 2022) en Julian Alaphilippe (2018) ook twee voormalige winnaars in de rangen. Vandaag zal het alles op de wereldkampioen zijn. Neilson Powless won in San Sebastian in 2021, maar bij zijn team EF-EasyPost lijken ze met Ben Healy een betere kaart te hebben voor vandaag.

clock 13:16 Bauke Mollema zit al aan 10 top 10-noteringen op een rij in de Clasica San Sebastian, een record. Ook Remco Evenepoel kan vandaag een (gedeeld) record vestigen met een 3e zege, evenveel als thuisrijder Marino Lejarreta in de jaren '80. . 13 uur 16. Bauke Mollema zit al aan 10 top 10-noteringen op een rij in de Clasica San Sebastian, een record. Ook Remco Evenepoel kan vandaag een (gedeeld) record vestigen met een 3e zege, evenveel als thuisrijder Marino Lejarreta in de jaren '80.

clock 13:14 13 uur 14. Julien Bernard. De derde Fransman in de kopgroep is Julien Bernard (Lidl-Trek). Een maand geleden eindigde hij nog 3e op het loodzware Franse kampioenschap, maar een plekje in de Tourselectie kreeg Bernard niet. Normaal gezien mag hij wel naar de Vuelta, of het zou zijn eerste jaar als prof zijn waarin de Franse klimmer niet aan een grote ronde deelneemt. Vandaag staat zijn team Lidl-Trek met 2 oud-winnaars van de Clasica San Sebastian aan de start. Bauke Mollema is een onvervalste specialist van deze koers en won in 2016, Tony Gallopin was de sterkste in 2013. . Julien Bernard De derde Fransman in de kopgroep is Julien Bernard (Lidl-Trek). Een maand geleden eindigde hij nog 3e op het loodzware Franse kampioenschap, maar een plekje in de Tourselectie kreeg Bernard niet. Normaal gezien mag hij wel naar de Vuelta, of het zou zijn eerste jaar als prof zijn waarin de Franse klimmer niet aan een grote ronde deelneemt. Vandaag staat zijn team Lidl-Trek met 2 oud-winnaars van de Clasica San Sebastian aan de start. Bauke Mollema is een onvervalste specialist van deze koers en won in 2016, Tony Gallopin was de sterkste in 2013.

clock 13:05 De controle in het peloton is van Soudal-Quick-Step. 13 uur 05. De controle in het peloton is van Soudal-Quick-Step

clock 13:05 3'30". Met een voorsprong van dik 3 minuten komen Van Hooydonck, Bardet, Bonnamour, Bernard en Iturria boven op de Alkiza. Na een golvende komende 50 kilometer is het tijd voor de prefinale met de Jaizkibel. . 13 uur 05. time difference 3'30" Met een voorsprong van dik 3 minuten komen Van Hooydonck, Bardet, Bonnamour, Bernard en Iturria boven op de Alkiza. Na een golvende komende 50 kilometer is het tijd voor de prefinale met de Jaizkibel.

clock 13:03 Een update van Intermarché-Circus-Wanty over de opgave van Girmay. De oorzaak zou een val zijn, maar zonder al te veel erg op het eerste gezicht. . 13 uur 03. Een update van Intermarché-Circus-Wanty over de opgave van Girmay. De oorzaak zou een val zijn, maar zonder al te veel erg op het eerste gezicht.

clock 13:01 13 uur 01. Franck Bonnamour. Geen Tour dit jaar voor Franck Bonnamour (AG2R-Citroën), in 2021 bij zijn debuut nog verkozen tot winnaar van de Superstrijdlust. De Vuelta volgende maand staat wel op zijn programma. In La Polynormande vorig jaar pakte Bonnamour zijn eerste en enige profwinst tot dusver. De aanvalslustige Fransman moest door het failliet van zijn team B&B Hotels-KTM op zoek naar een nieuwe ploeg en vond die bij AG2R-Citroën. Kansen genoeg voor een 2e profzege in de komende Vuelta, waar het vele klimwerk een goede Bonnamour wel moet liggen. . Franck Bonnamour Geen Tour dit jaar voor Franck Bonnamour (AG2R-Citroën), in 2021 bij zijn debuut nog verkozen tot winnaar van de Superstrijdlust. De Vuelta volgende maand staat wel op zijn programma. In La Polynormande vorig jaar pakte Bonnamour zijn eerste en enige profwinst tot dusver. De aanvalslustige Fransman moest door het failliet van zijn team B&B Hotels-KTM op zoek naar een nieuwe ploeg en vond die bij AG2R-Citroën. Kansen genoeg voor een 2e profzege in de komende Vuelta, waar het vele klimwerk een goede Bonnamour wel moet liggen.

clock 12:53 Alkiza. Geen Côte d'Alkiza vandaag zoals in de Tour een kleine maand geleden, wel gewoon de Alkiza. De naam is dan wel anders, de helling blijft dezelfde. Een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8% voor 4,5 km, samen met de ligging op het parcours, zorgt ervoor dat de Alkiza vandaag een voetnoot zal zijn. Over 50 kilometer wacht de Jaizkibel, waar we misschien wel al vuurwerk zullen zien. . 12 uur 53. hill Alkiza Geen Côte d'Alkiza vandaag zoals in de Tour een kleine maand geleden, wel gewoon de Alkiza. De naam is dan wel anders, de helling blijft dezelfde. Een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8% voor 4,5 km, samen met de ligging op het parcours, zorgt ervoor dat de Alkiza vandaag een voetnoot zal zijn. Over 50 kilometer wacht de Jaizkibel, waar we misschien wel al vuurwerk zullen zien.

clock 12:50 12 uur 50. Romain Bardet. De grootste naam vooraan is zonder twijfel Romain Bardet (DSM), overigens ook de enige renner in de kopgroep met meer dan 1 profzege. In de Tour zat nieuw (rit)succes er niet in voor de Fransman, die na 14 ritten moest opgeven met een hersenschudding na een zware smak. Hij probeert zijn goede benen vandaag terug te vinden met een dagje in de aanval bij zijn wederoptreden. Het is van 2015 geleden dat Bardet nog eens aan de start stond van de Clasica San Sebastian. Een 18e plaats in 2014 is zijn beste eindnotering in de Baskische klassieker. . Romain Bardet De grootste naam vooraan is zonder twijfel Romain Bardet (DSM), overigens ook de enige renner in de kopgroep met meer dan 1 profzege. In de Tour zat nieuw (rit)succes er niet in voor de Fransman, die na 14 ritten moest opgeven met een hersenschudding na een zware smak. Hij probeert zijn goede benen vandaag terug te vinden met een dagje in de aanval bij zijn wederoptreden. Het is van 2015 geleden dat Bardet nog eens aan de start stond van de Clasica San Sebastian. Een 18e plaats in 2014 is zijn beste eindnotering in de Baskische klassieker.

clock 12:41 12 uur 41. Nathan Van Hooydonck. Met een voorsprong van 2 minuten is de vroege vlucht goed en wel vertrokken, alleen blijft hun bonus beperkt. Toch geeft ons dat ruim de tijd om de 5 vluchters aan u voor te stellen. Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) is de enige landgenoot in de kopgroep, een van de Belgen die vers vanuit de Tour komt. Voor het tweede jaar op een rij was Van Hooydonck onderdeel van de succesvolle gele formatie rond Jonas Vingegaard. Na eerder ook al een sterk voorjaar met een 2e plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne trekt Van Hooydonck na de Clasica San Sebastian naar het WK in Glasgow, waar hij ploegmakker Wout van Aert mag bijstaan. . Nathan Van Hooydonck Met een voorsprong van 2 minuten is de vroege vlucht goed en wel vertrokken, alleen blijft hun bonus beperkt. Toch geeft ons dat ruim de tijd om de 5 vluchters aan u voor te stellen. Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) is de enige landgenoot in de kopgroep, een van de Belgen die vers vanuit de Tour komt. Voor het tweede jaar op een rij was Van Hooydonck onderdeel van de succesvolle gele formatie rond Jonas Vingegaard. Na eerder ook al een sterk voorjaar met een 2e plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne trekt Van Hooydonck na de Clasica San Sebastian naar het WK in Glasgow, waar hij ploegmakker Wout van Aert mag bijstaan.

clock 12:30 12 uur 30. De top van de Iturburu heeft de kop van de koers al bijna gerond. Na een plateautje boven en een afdaling van 10 kilometer is het al snel tijd voor de Alkiza. Die helling kennen we nog uit de rit 2 van de Tour dit jaar, toen de aankomst ook in San Sebastian lag. De Alkiza lag, net als de Jaizkibel op 100 km van de streep, op het dagmenu van de rit gewonnen door Victor Lafay. . De top van de Iturburu heeft de kop van de koers al bijna gerond. Na een plateautje boven en een afdaling van 10 kilometer is het al snel tijd voor de Alkiza. Die helling kennen we nog uit de rit 2 van de Tour dit jaar, toen de aankomst ook in San Sebastian lag. De Alkiza lag, net als de Jaizkibel op 100 km van de streep, op het dagmenu van de rit gewonnen door Victor Lafay.

clock 12:23 Thuisploeg Euskaltel-Euskadi heeft met Mikel Iturria een pion in de ontsnapping. . 12 uur 23. Thuisploeg Euskaltel-Euskadi heeft met Mikel Iturria een pion in de ontsnapping.

clock 12:21 12 uur 21. Zowel Romain Bardet (DSM) als Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) hebben de Tour in de benen, al haalde enkel Van Hooydonck Parijs. Voor Bardet zat zijn Tour er op na 14 ritten, toen hij moest opgeven met een hersenschudding na een stevige val. Daar is de Fransman blijkbaar van hersteld, al zegt zijn keuze voor de vroege vlucht wel dat hij nog niet 100% is. Ook Ben Turner (Ineos) kon de Tour niet uitrijden, maar zit vandaag wel in dit peloton. Door maagproblemen duurde zijn Ronde van Frankrijk maar 13 dagen. . Zowel Romain Bardet (DSM) als Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) hebben de Tour in de benen, al haalde enkel Van Hooydonck Parijs. Voor Bardet zat zijn Tour er op na 14 ritten, toen hij moest opgeven met een hersenschudding na een stevige val. Daar is de Fransman blijkbaar van hersteld, al zegt zijn keuze voor de vroege vlucht wel dat hij nog niet 100% is. Ook Ben Turner (Ineos) kon de Tour niet uitrijden, maar zit vandaag wel in dit peloton. Door maagproblemen duurde zijn Ronde van Frankrijk maar 13 dagen.

clock 12:14 Iturburu. De eerste langere helling van de dag staat op het menu met de Iturburu. Het gemiddelde stijgingspercentage is nog niet om van te duizelen met slechts 5,1%, maar de lengte van 6,9 km begint al te tellen. Van Hooydonck, Bardet, Bonnamour, Bernard en Iturria beginnen eraan met een goede minuut voorsprong. Met dat vijftal lijkt zich na een uur koers nu toch de vlucht van de dag gevormd te hebben. . 12 uur 14. hill Iturburu De eerste langere helling van de dag staat op het menu met de Iturburu. Het gemiddelde stijgingspercentage is nog niet om van te duizelen met slechts 5,1%, maar de lengte van 6,9 km begint al te tellen. Van Hooydonck, Bardet, Bonnamour, Bernard en Iturria beginnen eraan met een goede minuut voorsprong. Met dat vijftal lijkt zich na een uur koers nu toch de vlucht van de dag gevormd te hebben.

clock 12:11 12 uur 11. Alles ziet er nog oké uit bij Remco Evenepoel, die hier weer op gang wordt geduwd na zijn val in het begin van de rit.

clock 12:01 12 uur 01. Kopgroep van 5. Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) weet de sprong nog te maken naar de kopgroep van 4 met 3 Fransen en een Bask. Is de goede vlucht nu wel vertrekken? . Kopgroep van 5 Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) weet de sprong nog te maken naar de kopgroep van 4 met 3 Fransen en een Bask. Is de goede vlucht nu wel vertrekken?

clock 11:59 De Basken zijn dol op Remco Evenepoel. . 11 uur 59. De Basken zijn dol op Remco Evenepoel.

clock 11:54 11 uur 54. De vlakke openingsfase maakt het voor de aanvallers lastig om grote verschillen te creëren. Bardet en co. rijden nu wel een tiental seconden weg van het peloton, maar daar is nog volk op komst. . De vlakke openingsfase maakt het voor de aanvallers lastig om grote verschillen te creëren. Bardet en co. rijden nu wel een tiental seconden weg van het peloton, maar daar is nog volk op komst.

clock 11:51 Tony Gallopin rijdt zijn laatste Clasica San Sebastian vandaag. Met Bauke Mollema heeft Lidl-Trek nog een tweede ex-winnaar aan de start. . 11 uur 51. Tony Gallopin rijdt zijn laatste Clasica San Sebastian vandaag. Met Bauke Mollema heeft Lidl-Trek nog een tweede ex-winnaar aan de start.

clock 11:49 11 uur 49. Bedrijvige Bardet. De Fransman probeert voor de tweede keer om een vlucht op poten te zetten en krijg het gezelschap van landgenoten Bonnamour en Bernard. . Bedrijvige Bardet De Fransman probeert voor de tweede keer om een vlucht op poten te zetten en krijg het gezelschap van landgenoten Bonnamour en Bernard.

clock 11:48 Opgave Girmay. Na nog geen 40 kilometer koers heeft Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) er genoeg van. De Eritreeër heeft de Tour in de benen en lijkt dus toe aan een rustpauze. Verrassend genoeg staat Girmay ook niet op de voorlopige startlijst voor het WK volgende week. Visumproblemen belemmeren die deelname, al hoopt zijn begeleiding dat nog opgelost te krijgen. . 11 uur 48. give up Opgave Girmay Na nog geen 40 kilometer koers heeft Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) er genoeg van. De Eritreeër heeft de Tour in de benen en lijkt dus toe aan een rustpauze. Verrassend genoeg staat Girmay ook niet op de voorlopige startlijst voor het WK volgende week. Visumproblemen belemmeren die deelname, al hoopt zijn begeleiding dat nog opgelost te krijgen.

clock 11:44 11 uur 44. In het peloton is nog niet iedereen het eens met die kopgroep en valt het niet stil. Alles is alweer te herdoen. . In het peloton is nog niet iedereen het eens met die kopgroep en valt het niet stil. Alles is alweer te herdoen.

clock 11:41 11 uur 41. De namen in de kopgroep: Alex Baudin (AG2R-Citroën) Romain Bardet & Kevin Vermaerke (DSM) Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) Arjen Livyns (Lotto-Dstny) . De namen in de kopgroep: Alex Baudin (AG2R-Citroën) Romain Bardet & Kevin Vermaerke (DSM) Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) Arjen Livyns (Lotto-Dstny)

clock 11:39 Meaga. Het is bezwaarlijk een echte helling te noemen met een gemiddelde van 3,6% voor 3,3 kilometer, maar het is wel de zwaarste kost in het eerste wedstrijduur. En het kan de springplank vormen voor een ontsnapping, zo denken ook 7 renners die een handvol seconden pakken op het peloton. Onder meer Romain Bardet zit in het kopgroepje. . 11 uur 39. hill Meaga Het is bezwaarlijk een echte helling te noemen met een gemiddelde van 3,6% voor 3,3 kilometer, maar het is wel de zwaarste kost in het eerste wedstrijduur. En het kan de springplank vormen voor een ontsnapping, zo denken ook 7 renners die een handvol seconden pakken op het peloton. Onder meer Romain Bardet zit in het kopgroepje.

clock 11:35 11 uur 35. Van de 7 Basken die de Grand Départ in hun thuisstreek reden in de Tour, zijn er vandaag 6 opnieuw van de partij. Jonathan Castroviejo (Ineos) is de enige afwezige. Zijn ploegmakker Omar Fraile is er wel bij, net als Alex Aranburu & Gorka Izagirre (Movistar), Ion Izagirre (Cofidis), Pello Bilbao & Mikel Landa (Bahrain Victorious). Voor de Basken bleek het een erg succesvolle Tour na die Grand Départ, met ritzeges van Ion Izagirre en Pello Bilbao. Die laatste plezierde de fans nog met een 6e plaats in de eindafrekening. En dan was het voor de Baskische posterboy Mikel Landa nog een teleurstellende Tour. De Baskische fans zouden pas echt gek worden als Landa hier vandaag de winnaar zou zijn. . Van de 7 Basken die de Grand Départ in hun thuisstreek reden in de Tour, zijn er vandaag 6 opnieuw van de partij. Jonathan Castroviejo (Ineos) is de enige afwezige. Zijn ploegmakker Omar Fraile is er wel bij, net als Alex Aranburu & Gorka Izagirre (Movistar), Ion Izagirre (Cofidis), Pello Bilbao & Mikel Landa (Bahrain Victorious). Voor de Basken bleek het een erg succesvolle Tour na die Grand Départ, met ritzeges van Ion Izagirre en Pello Bilbao. Die laatste plezierde de fans nog met een 6e plaats in de eindafrekening. En dan was het voor de Baskische posterboy Mikel Landa nog een teleurstellende Tour. De Baskische fans zouden pas echt gek worden als Landa hier vandaag de winnaar zou zijn.

clock 11:24 11 uur 24. Hermans in de aanval. Feestvarken Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) trekt op zijn 28e de kaart van de aanval, maar zijn feestje gaat niet door. Het peloton neutraliseert zijn poging alweer. . Hermans in de aanval Feestvarken Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) trekt op zijn 28e de kaart van de aanval, maar zijn feestje gaat niet door. Het peloton neutraliseert zijn poging alweer.

clock 11:21 11 uur 21. Gelukkig voor Evenepoel heeft hij nog even de tijd om er al bij al rustig in te komen in deze Clasica San Sebastian. De eerste 50 kilometer verlopen vlak tot licht golvend, ook al ligt de eerste helling van de dag al na 30 kilometer te wachten. De Meaga is echter makkelijk te verteren met een gemiddelde van 3,3% over 3,6 km. Ook als Evenepoel nog even zou moeten bekomen is dat dus wel te doen. . Gelukkig voor Evenepoel heeft hij nog even de tijd om er al bij al rustig in te komen in deze Clasica San Sebastian. De eerste 50 kilometer verlopen vlak tot licht golvend, ook al ligt de eerste helling van de dag al na 30 kilometer te wachten. De Meaga is echter makkelijk te verteren met een gemiddelde van 3,3% over 3,6 km. Ook als Evenepoel nog even zou moeten bekomen is dat dus wel te doen.

clock 11:14 De bevestiging van de organisatie op Twitter, maar de wereldkampioen zit weer op de fiets. . 11 uur 14. De bevestiging van de organisatie op Twitter, maar de wereldkampioen zit weer op de fiets.

clock 11:13 11 uur 13. Val Evenepoel in neutrale zone? Een beeld hebben we er niet van gezien, maar Remco Evenepoel zou in de neutrale zone ten val zijn gekomen. Daarbij lijkt vooral zijn pols geraakt te zijn. . Val Evenepoel in neutrale zone? Een beeld hebben we er niet van gezien, maar Remco Evenepoel zou in de neutrale zone ten val zijn gekomen. Daarbij lijkt vooral zijn pols geraakt te zijn.

clock 11:07 11 uur 07 match begonnen start time Officiële start De renners zijn begonnen aan hun tocht van 230 km in en rond San Sebastian. Over 50 kilometer wacht met de Iturburu de eerste langere beklimming van de dag. Welke vroege aanvallers hebben al kunnen anticiperen tegen dan?

clock 10:54 Remco Evenepoel heeft vandaag zijn witte broek weer uit de kast gehaald. . 10 uur 54. Remco Evenepoel heeft vandaag zijn witte broek weer uit de kast gehaald.

clock 10:53 10 uur 53. Met onder andere Ben Healy (EF-EasyPost), Juan Ayuso (UAE), Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Michael Matthews (Jayco-AlUla) en Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) is er voldoende vers bloed aanwezig dat niet uit de Tour komt. Zij trappen hier hun najaar op gang en mikken op het WK of de Vuelta komende maand. Daar zullen ze allemaal Remco Evenepoel tegenkomen, net als vandaag. . Met onder andere Ben Healy (EF-EasyPost), Juan Ayuso (UAE), Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Michael Matthews (Jayco-AlUla) en Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) is er voldoende vers bloed aanwezig dat niet uit de Tour komt. Zij trappen hier hun najaar op gang en mikken op het WK of de Vuelta komende maand. Daar zullen ze allemaal Remco Evenepoel tegenkomen, net als vandaag.

clock 10:48 10 uur 48. Healy: "We moeten anticiperen op de aanvallen van Remco als we willen winnen". Healy: "We moeten anticiperen op de aanvallen van Remco als we willen winnen"

clock 10:47 10 uur 47. Mijn vorm is goed. Mijn maanden juli, augustus en september zijn altijd heel goed. Laat ons hopen dat dat vandaag weer zo is. . Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Mijn vorm is goed. Mijn maanden juli, augustus en september zijn altijd heel goed. Laat ons hopen dat dat vandaag weer zo is. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

clock 10:46 10 uur 46. Evenepoel: "Ploegen die willen anticiperen is ook in ons voordeel". Evenepoel: "Ploegen die willen anticiperen is ook in ons voordeel"

clock 10:41 10 uur 41. Ayuso: "Dit is de koers van Evenepoel". Ayuso: "Dit is de koers van Evenepoel"

clock 10:39 10 uur 39. Ik ben redelijk goed uit de Tour gekomen. De laatste rit in de Vogezen toonde dat het vat nog niet leeg is. . Dylan Teuns (Israel-Premier Tech). Ik ben redelijk goed uit de Tour gekomen. De laatste rit in de Vogezen toonde dat het vat nog niet leeg is. Dylan Teuns (Israel-Premier Tech)

clock 10:38 10 uur 38. Teuns: " Als ik goed ben in finale moet ik iets proberen". Teuns: " Als ik goed ben in finale moet ik iets proberen"

clock 10:35 10 uur 35. Hermans: "Moeilijk om mijn vorm in te schatten na de Tour". Hermans: "Moeilijk om mijn vorm in te schatten na de Tour"

clock 10:32 10 uur 32. Ongeveer een kwart van dit peloton breit een verlengstuk aan de Tour in deze Clasica San Sebastian, met daarbij een pak schoon volk. Uit de top 10 tekenen Felix Gall (AG2R-Citroën), Carlos Rodriguez (Ineos), Guillaume Martin (Cofidis) en Pello Bilbao (Bahrain Victorious) present. Met onder meer Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Ben O’Connor (AG2R-Citroën), Neilson Powless (EF-EasyPost), Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) en Mikel Landa (Bahrain Victorious) is er nog Tourvolk van de partij. Ook enkele landgenoten dubbel in het Baskenland met Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) en Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck). . Ongeveer een kwart van dit peloton breit een verlengstuk aan de Tour in deze Clasica San Sebastian, met daarbij een pak schoon volk. Uit de top 10 tekenen Felix Gall (AG2R-Citroën), Carlos Rodriguez (Ineos), Guillaume Martin (Cofidis) en Pello Bilbao (Bahrain Victorious) present. Met onder meer Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Ben O’Connor (AG2R-Citroën), Neilson Powless (EF-EasyPost), Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) en Mikel Landa (Bahrain Victorious) is er nog Tourvolk van de partij. Ook enkele landgenoten dubbel in het Baskenland met Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) en Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck).

clock 10:25 10 uur 25. wielrennen Het jaar in de regenboogtrui van Remco Evenepoel: kort maar zeer krachtig

clock 10:19 10 uur 19. Opnieuw in het Baskenland. Een kleine maand na het Tourcircus strijkt het peloton opnieuw neer in San Sebastian. Winnaar van rit 2 Victor Lafay is er niet bij na een val in de slotweek van de Tour. Verder is de Clasica San Sebastian weer een klassieke mengelmoes van renners die de Tour in de benen hebben en renners die hier hun najaar op gang trappen. . Opnieuw in het Baskenland Een kleine maand na het Tourcircus strijkt het peloton opnieuw neer in San Sebastian. Winnaar van rit 2 Victor Lafay is er niet bij na een val in de slotweek van de Tour.

Verder is de Clasica San Sebastian weer een klassieke mengelmoes van renners die de Tour in de benen hebben en renners die hier hun najaar op gang trappen.

clock 10:10 10 uur 10. Na een weekje gevuld met criteriums trekt het WorldTour-peloton zich vandaag weer op gang in de Clasica San Sebastian en de Ronde van Polen. In die laatste pikken enkele Vuelta-uitdagers van Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) de draad weer op met Geraint Thomas (Ineos), Joao Almeida (UAE) en Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). De Clasica San Sebastian is voor sommige renners dan weer de laatste koersdag voor het WK, zo ook voor Remco Evenepoel zelf. Kan hij vandaag schitteren in zijn (voorlopig?) laatste koers als wereldkampioen? . Na een weekje gevuld met criteriums trekt het WorldTour-peloton zich vandaag weer op gang in de Clasica San Sebastian en de Ronde van Polen. In die laatste pikken enkele Vuelta-uitdagers van Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) de draad weer op met Geraint Thomas (Ineos), Joao Almeida (UAE) en Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). De Clasica San Sebastian is voor sommige renners dan weer de laatste koersdag voor het WK, zo ook voor Remco Evenepoel zelf. Kan hij vandaag schitteren in zijn (voorlopig?) laatste koers als wereldkampioen?

clock 08:58 08 uur 58.

clock 08:57 08 uur 57. Het is een harde Tour geweest, dus ik denk dat sommige Tourrenners vermoeid aan de start zullen staan. Dat is misschien een voordeel. Remco is de eerste koersen na een hoogtestage altijd goed. Ploegleider Wilfried Peeters. Het is een harde Tour geweest, dus ik denk dat sommige Tourrenners vermoeid aan de start zullen staan. Dat is misschien een voordeel. Remco is de eerste koersen na een hoogtestage altijd goed. Ploegleider Wilfried Peeters

clock 08:55 08 uur 55. Remco heeft een goed gevoel, vrijdag hebben we de finale nog verkend. Hij kent deze wedstrijd, want heeft hier al 2 keer gewonnen, maar de finale is toch wat anders dan vorig jaar, eerder zoals die van 2 jaar geleden. Hij moet het dus tactisch anders aanpakken dan vorig jaar. Ploegleider Wilfried Peeters. Remco heeft een goed gevoel, vrijdag hebben we de finale nog verkend. Hij kent deze wedstrijd, want heeft hier al 2 keer gewonnen, maar de finale is toch wat anders dan vorig jaar, eerder zoals die van 2 jaar geleden. Hij moet het dus tactisch anders aanpakken dan vorig jaar. Ploegleider Wilfried Peeters

clock 29-07-2023 29-07-2023.

clock 12:22 12 uur 22. Remco Evenepoel kent zijn ploegmaats. Remco Evenepoel krijgt in de Spaanse WorldTour-klassieker, die hij in 2019 en 2022 won, het gezelschap van Pieter Serry, Mauri Vansevenant, de Fransen Julian Alaphilippe en Rémi Cavagna, de Italiaan Andrea Bagioli en de Brit James Knox. Voor de 23-jarige Evenepoel wordt het in Spaans Baskenland zijn eerste wedstrijd sinds hij precies een maand geleden Belgisch kampioen werd in Izegem. Na San Sebastian richt hij zich voluit op de wereldkampioenschappen in Glasgow en aansluitend de Vuelta, waar hij ook titelverdediger is. "San Sebastian is een koers waar ik van hou", zegt Evenepoel woensdag in een persbericht. "Ik behaalde hier mijn eerste WorldTour-zege in 2019 en won opnieuw drie jaar later. Ik hou dus mooie herinneringen over aan het Baskenland en kijk ernaar uit om daar opnieuw op mijn fiets te zitten." Volgens Evenepoel zorgen de Baskische fans voor een uitgelaten sfeer op de klimmen. "Ze zorgen voor een extra push door heel de tijd te juichen en je naam te roepen. Het maakt het tot een van de mooiste wedstrijden, dus ik kan niet wachten om er dit weekend weer te zijn." . Remco Evenepoel kent zijn ploegmaats Remco Evenepoel krijgt in de Spaanse WorldTour-klassieker, die hij in 2019 en 2022 won, het gezelschap van Pieter Serry, Mauri Vansevenant, de Fransen Julian Alaphilippe en Rémi Cavagna, de Italiaan Andrea Bagioli en de Brit James Knox. Voor de 23-jarige Evenepoel wordt het in Spaans Baskenland zijn eerste wedstrijd sinds hij precies een maand geleden Belgisch kampioen werd in Izegem. Na San Sebastian richt hij zich voluit op de wereldkampioenschappen in Glasgow en aansluitend de Vuelta, waar hij ook titelverdediger is. "San Sebastian is een koers waar ik van hou", zegt Evenepoel woensdag in een persbericht. "Ik behaalde hier mijn eerste WorldTour-zege in 2019 en won opnieuw drie jaar later. Ik hou dus mooie herinneringen over aan het Baskenland en kijk ernaar uit om daar opnieuw op mijn fiets te zitten." Volgens Evenepoel zorgen de Baskische fans voor een uitgelaten sfeer op de klimmen. "Ze zorgen voor een extra push door heel de tijd te juichen en je naam te roepen. Het maakt het tot een van de mooiste wedstrijden, dus ik kan niet wachten om er dit weekend weer te zijn."