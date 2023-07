Remco Evenepoel verrast zichzelf: "Ik had nog supergoeie benen voor de sprint"

Op 70 kilometer van de finish reed Remco Evenepoel al weg uit de favorietengroep. Geen verrassing, denk je dan, maar toch was zijn handelsmerk deze keer niet volgens het tactische boekje.

"Het plan was niet echt om zo vroeg te gaan, maar ik voelde dat ik zonder veel ploegmaats zou komen te zitten", verklaarde hij zijn offensief van de lange adem.

"Ik viel aan en ik kreeg een supergroepje mee (met Pello Bilbao, Alberto Bettiol en Aleksandr Vlasov). Zij waren de perfecte mannen om mee op pad te gaan."

In de finale bleef alleen Bilbao over. "Ik weet dat hij snel is en ik ben een beetje verrast door mijn eigen sprint, maar ik had nog supergoeie benen voor de sprint."

"Ik houd echt van deze koers", zei de drievoudige winnaar, mederecordhouder nu, nog. "De fans zijn echt geweldig."

"Al schreeuwden ze vandaag wel wat meer voor Bilbao. Maar dat begrijp ik, hij is een Bask."

Over een week volgt het WK. "Dit is supergoed voor het hoofd en voor de motivatie voor Glasgow."