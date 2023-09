Nederlandse Mischa Bredewold wint EK voor eigen volk, Lotte Kopecky sprint naar brons

Demi Vollering schikte zich vandaag in de rol van meesterhelpster en werd nog 10e in de eindafrekening.

"Dat is de luxe van ons team. We zijn zo sterk in de breedte. Iedereen is gefocust op Lorena (Wiebes, red.) en mij. Mischa pakt haar kans, dat is erg sterk."

"Lorena is een geweldige ploeggenote. In haar dienst rijden, was het minste dat ik kon doen. Ik probeerde op de voorlaatste klim het pak flink uit te dunnen. Toen was er nog een klein groepje over en pakte Mischa haar moment."

"Daarna was het moeilijk om alles te controleren. Stel dat Mischa het niet zou halen, rekenden we op de sprint van Lorena. Maar ze liet zien hoe sterk ze is op die VAM-berg."

In het dagelijks leven zijn Vollering, Wiebes en Bredewold ploeggenotes bij SD Worx.

"Ze kwam als groentje bij de ploeg en is een leuke teamgenote. Ze heeft enorm veel geleerd het afgelopen jaar en enorme stappen gezet."