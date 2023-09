Lotte Kopecky blijft met gemengd gevoel achter na EK: "Moet toegeven, ik ben blij dat seizoen erop zit"

Dat het moeilijk opboksen was tegen een stevige Nederlandse ploeg, werd snel duidelijk.

"Ofwel reed ik vol voor de tweede plek, of deed ik niets en gokte ik. Uiteindelijk werd ik op de streep nog geklopt door Wiebes, dus was het sowieso voor plek 2."

"Een podium is altijd mooi... En toen Bredewold wegreed, had ik niet veel andere keuzes dan blijven zitten. Als ik reageerde, ging er wel een andere Nederlandse aan. Het verhaal zou hetzelfde blijven."

Waar Kopecky geen klachten over heeft, is de wedstrijd van de Belgen.

"Die was gewoon goed", zegt ze. "Ze zaten waar ze moesten zitten en gingen attent mee met belangrijke rensters. Ze hebben het maximale gedaan, daar ben ik heel trots op."

Na het EK is het tijd voor welverdiende rust na een geweldig seizoen. "Ik moet eerlijk toegeven; ik ben blij dat het seizoen erop zit", lacht de wereldkampioene.

Brengt volgend seizoen nog veel meer moois?

"Ik zei vorig jaar al dat het onmogelijk was. Ik ga nu hetzelfde zinnetje gebruiken. Het afgelopen seizoen mag geen standaard worden. We moeten beseffen dat het heel uitzonderlijk was", besluit Kopecky.