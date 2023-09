Belgische ploeg is tevreden met werk in dienst van Kopecky: "Lotte mag niet teleurgesteld zijn met brons"

"Als Nederland mee was, moest het gat gewoon dicht. Anders lieten we hen het werk doen. We concentreerden ons op het noodzakelijke", zo vertelt ze over de tactiek.

"We hebben de voornaamste gaten kunnen dichten. Meer kun je niet verwachten van deze ploeg. We hebben alles gegeven om Lotte zo goed mogelijk bij te staan."

Marthe Truyen reed in de prefinale enkele belangrijke kloven dicht in dienst van kopvrouw Lotte Kopecky.

"Lotte kwam enkel om te winnen, maar hier mag ze niet teleurgesteld mee zijn. Het EK ging geen meerwaarde geven aan haar seizoen. Het is mooi dat we als ploeg aan het brons hebben meegewerkt."

Wat is de eindbalans van het EK volgens Mieke Docx, zelf 19e en 2e Belgische in de uitslag vandaag?

"Ik ben absoluut tevreden. We zijn lang bij Lotte kunnen blijven. Enkel de laatste VAM-berg zat ze alleen. Dat knaagde wel, want ik zat in de achtervolgende groep."

"Al kun je niet op alles reageren, natuurlijk. Ik moest het van de tweede rij bekijken, dat vind ik wel jammer. Lotte heeft het beste eruit gehaald. Ik denk dat ze hier wel tevreden mee kan zijn."



"De bedoeling was om aanvallen te counteren van Nederland of Italië. Dat deden we als ploeg supergoed. We mogen tevreden zijn, we hielden lang controle."



"Ik denk dat Lotte wel tevreden gaat zijn. Vanavond zal het even knagen, maar morgen zit ze weer met een goed gevoel op de fiets. Een wereldkampioenentrui overstijgt alles."