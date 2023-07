Annemiek van Vleuten wint voor 4e keer Giro, Chiara Consonni eist de slotrit op

De slotetappe tussen Sassari en Olbia draaide uit op een massasprint. Chiara Consonni klopte Marianne Vos en de Nieuw-Zeelandse renster Ally Wollaston op de streep.

De eindzege ging opnieuw naar Annemiek van Vleuten. De Nederlandse mocht al voor de vierde keer in haar carrière op de slotdag het podium op om een roze trui te gaan halen. Eerder deed ze dat al in 2018, 2019 en 2022.

Van Vleuten greep de roze trui op dag 1 en gaf die niet meer uit handen. Met een bonus van bijna 4 minuten op eerste achtervolgster Juliette Labous kwam haar eindoverwinning vandaag niet meer in gevaar.

"Een rittenkoers winnen is altijd iets heel speciaal", gaf Van Vleuten na de finish aan.

"Dit was mijn tweede eindzege in de Giro met Movistar. Vorig jaar hebben we met de ploeg een leuk feestje gehad na mijn overwinning. Wel, dat gaan we nu nog eens overdoen."

"Mijn volgend doel wordt de Tour de France. Ik blijf hier in Italië vertoeven en ga enkele dagen uitrekken om de batterijen wat op te laden."