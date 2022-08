Lorena Wiebes maakt haar favorietenrol waar op het EK wielrennen

Kroniek van een aangekondigde sprint

Het parcours in München was er eentje op maat van de sprinters en dus was de hamvraag: wie kan Lorena Wiebes kloppen? De Nederlandse is dit seizoen autoritair in de sprint, om haar uit te dagen werd vooral naar wereldkampioene Elisa Balsamo gekeken.



Een vroege ontsnapping werd door het sterke Nederlandse blok perfect binnen schot gehouden en op tijd ingerekend, iedereen leek zich dan al neer te leggen bij een sprint.



Dat werd geen massasprint, want op een helling op meer dan 60 kilometer van de streep brak het peloton in stukken. Heel wat Belgen misten de slag, maar de grote kleppers zaten wel allemaal voorin.

Een sprint van een uitgedund peloton dan maar en daarin werden Balsamo en Wiebes door hun teams perfect naar voren geloodst. In een titanenspurt was de Nederlandse uiteindelijk een half wiel sneller dan de wereldkampioene. Rachele Barbieri kaapte het brons weg voor de afscheidnemende Lisa Brennauer. Sanne Cant werd 24e en 1e Belgische.