Koelbloedige Lotte Kopecky regelt het bloedhete BK in haar eentje in een massasprint

Sanne Cant toonde zich vandaag alomtegenwoordig. Ook in de sprint vertolkte de ervaren renster een belangrijke rol, maar Lotte Kopecky van de zege houden lukte niet.



"We wilden met de ploeg de koers hard maken, want we weten dat Julie (De Wilde) snel is in de sprint. Maar Lotte is natuurlijk nog steeds dat tikkeltje rapper", legde Cant uit.



Cant wilde in het slot de sprint aantrekken voor De Wilde, maar zag plots Kopecky in haar wiel zitten en hield de benen dan maar stil. "Toen ik Lotte zag zitten, ben ik meteen gestopt met trappen."



"Ik wilde de sprint ook niet voor haar aantrekken en ik wist niet of Julie De Wilde ook nog mee was. Achteraf gezien heb ik daar misschien een fout gemaakt."



Cant kreeg na haar zware val in Parijs-Roubaix maar liefst 60 hechtingen. Al weerhield dat haar vandaag niet om sterk voor de dag te komen. "De wondes waren echt wel de moeite."



"Even vreesde ik voor het einde van mijn carrière, maar deze week had ik eindelijk opnieuw de benen van in Parijs-Roubaix. Ik denk wel dat ik een mooie wedstrijd heb gereden."



“Hopelijk heb ik me nu voldoende bewezen om mee te mogen naar de Tour en het WK", sloot Cant hoopvol af.