Lotte Kopecky gokt en wint: "De koers viel beter mee dan ik verwacht had"

Vorig jaar foeterde Lotte Kopecky in Middelkerke nog. Zonder ploeggenotes greep Kopecky toen naast de hoofdprijs en ze noemde het BK "de vervelendste koers van het seizoen".

Ook vandaag moest de topvrouw van SD Worx de koers in haar eentje tot een goed einde brengen en dat is ook gelukt.

"Op zich viel de koers beter mee dan ik verwacht had", lachte ze in Izegem. "Het was misschien in mijn voordeel dat er meer dan één groot blok was. Ook andere ploegen hadden er belang bij om groepjes niet te laten rijden."

"Elke kilometer die gepasseerd was, daar was ik tevreden mee. Ik kon niet op alles reageren. Ik moest kiezen. Soms dacht ik: "Shit, nu moet ik zelf." Het was een beetje gokken."

"Door die inspanningen verlies je ook een deeltje van je sprint, maar ik had het gevoel dat ik controle over de wedstrijd had."

In de sprint probeerde Fenix-Deceuninck de favoriete nog een pad in de korf te zetten. Ze kwam heel vroeg op kop.

"Mijn sprint aanzetten op 350 meter, dat was te vroeg. Ik moest even wachten en op 200 meter voor de streep twijfelde ik niet meer. Nu mag ik met die trui naar de Tour. Daar kijk ik enorm naar uit."