Kan Kopecky in Parijs haar omnium-vloek verbreken? "De vernieuwde versie speelt in haar voordeel"

Wat ligt er voor het rapen op de piste van Parijs? In de speciale olympische Sporza Daily blikt onze wielerman Renaat Schotte vooruit op het baanwielrennen op de Spelen. Met Lotte Kopecky als absoluut speerpunt schuift hij drie medaillekandidaten vooruit. "Het omnium is al vaker fout gelopen voor haar, maar dit jaar liggen de kaarten anders", legt hij uit.

Niet alleen in de tijd- en de wegrit, ook in het baanwielrennen liggen er op de Olympische Spelen heel wat kansen om eremetaal te pakken.

Waarom? Wel, de formule van het omnium is aangepast, waardoor de vier onderdelen in iets meer dan 3 uur worden afgewerkt. "En dan is Kopecky in het voordeel, want zo lijkt de wedstrijd veel meer op een wegkoers."



Komt daar nog bij: enkele topfavorieten liggen in de lappenmand.

"Katie Archibald is in haar tuin over iets gevallen en heeft haar enkel gebroken. Dat is natuurlijk een heel belangrijke afwezige, waardoor de kansen van Kopecky ook groter geworden zijn."

"Kijk, als ze de scratch goed kan doorkomen, dan groeien haar kansen enorm om op het omnium - dat al vaker foutgelopen is - om toch eens goud te pakken."