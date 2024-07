Bondscoach Kenny De Ketele ziet 4 medaillekansen op olympische piste

Kenny De Ketele kijkt met vertrouwen uit naar de Olympische Spelen. De selectieheer van het baanwielrennen ziet verschillende opties op eremetaal in Parijs: voor Lotte Kopecky, Fabio Van den Bossche, Nicky Degrendele en de ploegkoers bij de mannen.

Na het brons in Rio voor Jolien D'Hoore greep de Belgische pisteploeg naast de medailles in Tokio. In Parijs willen de baanwielrenners weer scoren.

"Er is zeker ambitie, we mikken maximaal op medailles. Daar gaat het uiteindelijk om op de Spelen", weet Kenny De Ketele.

"Als alles goed loopt, zie ik in vier onderdelen het potentieel om daarin te slagen", vervolgt hij.

De bondscoach heeft het over Lotte Kopecky, Fabio Van den Bossche, Nicky Degrendele en in de ploegkoers bij de mannen (met waarschijnlijk Robbe Ghys en Lindsay De Vylder).

"Zij zijn onze speerpunten. Met hen proberen we een zo goed mogelijk resultaat te halen", onderstreept De Ketele.

"In de andere onderdelen denken we meer in de richting van ontwikkeling met jongere rensters zoals Katrijn De Clercq, Hélène Hesters en Julie Nicolaes. Zij volgen een traject richting Los Angeles 2028."