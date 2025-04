Hulp nodig voor de Sporza Wielermanager? Luister naar nieuwe Kopman met gouden tips voor klimklassiekers

kalender do 17 april 2025 15:03

Zit je met transferstress in de Sporza Wielermanager voor de klimklassiekers? Geen nood, want onder de deskundige begeleiding van het Sporza Kopman-kwartet kom je alles te weten over wie je last minute nog veel punten kan opleveren. Steff Cras en Otto Vergaerde zijn de spionnen van dienst en delen hun geheimen uit de Ronde van het Baskenland.

De Ardennenklassiekers loeren om de hoek. Zit je zelf met transferitis de laatste dagen? Menig Wielermanager heeft er in de week na Parijs-Roubaix last van. Voor welke transfers moet je nu vol gaan en wie laat je best links liggen? Er zijn nog veel punten te verdienen en onthoud vooral: de prijzen worden pas uitgedeeld aan de finish.

Zijn waardes bevestigen dat hij op de goede weg is. Hij zal zeker op niveau zijn. Dario Kloeck - neef Remco Evenepoel

Aan Remco Evenepoel (11M) wordt aan tafel alvast niet getwijfeld. De neef van de olympische kampioen laat zijn licht schijnen over de langverwachte comeback van Evenepoel: "Zijn waardes bevestigen dat hij op de goede weg is. Hij zal zeker op niveau zijn, maar Remco heeft vooral zijn doelen later gelegd richting de Dauphiné en de Tour. Daar focust hij momenteel op."

Mathieu out, Remco in is dan het logische vervolg?

Remco Evenepoel viert vrijdag zijn rentree in de Brabantse Pijl en zal meteen op de afspraak zijn.

Naast de olympische kampioen staan de Belgen Maxim Van Gils (9M) en Thibau Nys (7M) ook hoog aangeschreven op de transferlijst. Nys staat aan de vooravond van zijn debuut in het klassieke voorjaar. Ploeggenoot Otto Vergaerde twijfelt niet aan de capaciteiten van zijn kopman: "Hij verwacht veel, de ploeg verwacht veel. Het is nog maar zijn eerste keer in het voorjaar, maar het kan direct meevallen en prijs zijn. Ik zou er niet van verschieten." Bij Red Bull Bora Hansgrohe draait het voorlopig nog vierkant. Maxim Van Gils kon de laatste weken niet helemaal overtuigen, maar heeft daar een goede reden voor. Vergaerde sprak afgelopen week met Van Gils: "Hij had veel last van een allergie in het Baskenland. In de laatste rit regende het en toen was hij wel goed. Hij heeft dat wel vaker in die regio, vertelde hij me op de luchthaven." Staar je dus niet blind op zijn tegenvallende resultaten in het noorden van Spanje.

Thibau Nys en Maxim van Gils waren onzichtbaar in het Baskenland, maar zullen in de klimklassiekers een hoofdrol opeisen.

Wie mag je zeker niet uit het oog verliezen?

De Ronde van het Baskenland is misschien wel de graadmeter voor wie in de klimklassiekers nog veel punten kan sprokkelen. Welke 6 renners maakten een goede indruk? Emiel Verstrynge (3,5M): Was met de beste 30 renners mee in de Strade Bianche, tot hij ten val kwam. Verkeerde in het Baskenland in goede vorm en is voor 3,5 miljoen een koopje. Alex Aranburu (4,5M): Hij rijdt misschien wel rond met zijn beste benen ooit. Dat was ook Steff Cras opgevallen: "Aranburu was zeer sterk. Als hij die lijn doortrekt naar de Ardennenklassiekers, dan mag je veel van hem verwachten." Maximilian Schachmann (4,5M): Hij vindt bij Soudal Quick-Step zijn oude niveau terug. Klom met de beste renners mee naar boven en eindigde zelfs op het podium in het Baskenland. Als ploegmakker van Evenepoel zal hij gegarandeerd veel punten scoren. Axel Laurance (4,5M): Hij komt bij zijn nieuwe ploeg Ineos helemaal boven water. "Ik denk dat hij iemand zal zijn om in de gaten te houden", verklapt Cras. Santiago Buitrago (5,5M): Kon geen uitslagen rijden in het Baskenland, maar kleurde wel de koers. Zat meermaals in de ontsnapping en liet de boel een aantal keer ontploffen in het peloton. In het verleden bewees Buitrago al dat hij zijn mannetje kan staan in het Ardense werk. Ben Healy (7M): Na een solo van 50 kilometer toonde Healy zijn wonderbenen in het Baskenland. Ook bergop moest de Ier niet onderdoen. Ook bij Otto Vergaerde was hij vorige week opgevallen: "Healy is echt enorm sterk. Als hij demarreert, dan voel je gewoon dat er veel opzit."

Alex Aranburu toonde in het Baskenland meermaals zijn goede vorm en is misschien wel de grootste dark horse voor de klimklassiekers.

In deze aflevering hoor je....