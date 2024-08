Mathieu Burgaudeau ziet aanvalslust nog eens beloond in de Limousin, Alex Baudin is eindwinnaar

Mathieu Burgaudeau heeft twee en een half jaar na zijn laatste overwinning nog eens mogen vieren. De Franse aanvaller van TotalEnergies sprong aan het eind van de slotrit in de Tour du Limousin weg uit het peloton en hield stand. De leiderstrui van Alex Baudin (Decathlon-AG2R) kwam niet meer in gevaar.

De slotrit in de Ronde van de Limousin serveerde een grillig parcours met drie lokale ronden in aankomstplaats Limoges. Een vroege vlucht probeerde een saai wedstrijdverloop te doorbreken, maar lang zou die vlucht het niet uitzingen.

In de finale controleerden de teams van snelle jongens als Axel Zingle en Hugo Page, maar dat was buiten Mathieu Burgaudeau gerekend. De eeuwige aanvaller van TotalEnergies poefte weg op een hellende strook op zo'n twee kilometer van de aankomst.

De Fransman sloeg meteen een mooie kloof en hield vlot stand tot aan de streep. Vier seconden later sprintte Zingle naar de dichtste ereplaats - zijn negende tweede plaats al van het seizoen.

Voor de 25-jarige Burgaudeau is het nog maar zijn tweede zege uit zijn carrière. In 2022 brak hij door met een ritzege in Parijs-Nice. Daarna volgde een hoop dichte ereplaatsen, onder meer in Tourritten, in de Dauphiné en in de Classic Bretagne.

De eindzege in de Limousin was voor de jonge Fransman Alex Baudin van Decathlon-AG2R. Baudin legde in etappe twee de basis voor zijn eindwinst, zijn leiderstrui kwam in de slotrit niet meer in gevaar.