"Ik kan niet meer. G*dverdomme!" Zo hard zag Mathieu van der Poel af in finale Parijs-Roubaix

Een ontspannen triomftocht naar de Vélodrome van Roubaix was het allerminst. Mathieu van der Poel moest wel heel diep gaan in de finale voor zijn 3e kassei op een rij, blijkt uit nieuwe beelden. "Ik kan niet meer", schreeuwt hij.

Op ruim 10 kilometer van de streep was het vat van Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix stilaan af. Bevoorrading was dan niet meer toegelaten, maar de Nederlander had er wel een boete voor over.

"Een gelletje", schreeuwt hij naar ploegleider Christoph Roodhooft in de volgwagen. "Ik kan niet meer, g*dverdomme", is de duidelijke motivatie.

Van der Poel en Roodhooft krijgen er achteraf wel een boete van ruim 2.000 euro voor, maar het doel heiligde de middelen. De Nederlander won al zijn 8e Monument, zijn 3e Parijs-Roubaix op een rij.