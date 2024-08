Beresterke Markus Hoelgaard troeft Mike Teunissen af in Ronde van Leuven na zenuwslopend kat-en-muisspelletje

Hij heeft er hard voor moeten werken, maar Markus Hoelgaard mag zich de winnaar van de Tour of Leuven noemen. De Noorse kampioen knalde zijn medevluchter Mike Teunissen in het slot pardoes uit het wiel, maar de Nederlander maakte de ontknoping toch nog akelig spannend.

Met Leuven als gedroomd decor keerde het wielrennen weer even terug naar België.



En jawel, we kregen in de Tour of Leuven ook een écht Vlaams koersverloop: veel aanvallen, steeds onoverzichtelijk en uiteindelijk zou de allersterkste soleren.



En die heette Markus Hoelgaard vandaag. De beresterke Noor knalde op 25 kilometer van de streep - na een heleboel aanvallen van onder meer een bedrijvige Maxim Van Gils - weg van de rest.



Enkel de Nederlander Mike Teunissen kon de man van Uno-X nog volgen op het verraderlijke parcours in en rond Leuven. Het zag er dan ook lang naar uit dat het duo zou sprinten om de overwinning.



Maar op een dikke 12 kilometer van het einde gebruikte Hoelgaard de Keizersberg als zijn lanceerplatform om alsnog aan een solo te beginnen. Teunissen plofte neer in het zadel en zwaaide de Noor zo uit.



De Nederlander vond wel zijn tweede adem en zette Hoelgaard nog tot de laatste snik onder druk, maar uiteindelijk mocht de Noorse kampioen toch zegevieren.



Achter de twee kemphanen sprintte Milan Menten nog naar de derde stek.