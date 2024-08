GOUD met een historisch randje: Remco Evenepoel schminkt iedereen nóg eens af en dubbelt (ondanks late lekke band) in Parijs

Het parcours

De renners blijven in de buurt van Parijs, maar toch leggen ze maar liefst 275 kilometer af. Er zijn namelijk verschillende kronkels ten westen van de Franse hoofdstad.Onderweg liggen 12 officiële hellingen. Die zijn nooit langer dan 2 kilometer en ook de stijgingspercentages vallen reuzegoed mee. De beslissing zal vallen in de plaatselijke ronden in de laatste 50 kilometer.



De Montmartre is een wereldberoemde wijk, maar dit weekend is het vooral de scherprechter van de olympische wegrit. Ze moeten die drie keer beklimmen. Naast dat kasseiheuveltje (1 kilometer aan 5,5%) is er ook nog een helling van 800 meter aan 5%. Tussendoor zijn er rustmomenten, dus wegblijven wordt niet eenvoudig.



De finish zien de renners maar één keer. Na een kilometerslange passage langs de Seine is er nog een haakse bocht in de laatste hectometers. In de schaduw van de Eiffeltoren wordt dan gesprint om de zege. Of triomfeert opnieuw een solist?