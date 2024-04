Eindelijk prijs voor Niewiadoma: na 5 jaar droogte klimt ze op de Muur van Hoei naar bevrijdende zege

De eeuwige aanvalster zag haar strijdlust eindelijk beloond worden. Katarzyna Niewiadoma toonde zich de beste klimster op de Muur van Hoei en schreef zo voor het eerst sinds 2019 nog eens een koers op haar naam. Demi Vollering (2e) en Elisa Longo Borghini (3e) mochten mee het podium op na een uitgeregende Waalse Pijl. Lotte Kopecky was de eerste Belgische met een vijftiende stek.

De 27e Waalse Pijl voor vrouwen in een notendop:

Katarzyna Niewiadoma is de nieuwe - onverwachte - koningin van de Muur van Hoei.

Zoals zo vaak in de Waalse Pijl werd alles beslist in de laatste anderhalve kilometer.

De Belgische Julie Van De Velde (AG Insurance-Soudal) gaf kleur aan de koers. Ze reed in helse weersomstandigheden met de kopgroep zo’n 100 km in de aanval.

Toen de vroege vlucht in de verte Hoei zag liggen, schakelden ze in het peloton een versnelling hoger. In een mum van tijd slonk hun voorsprong, na de Côte d’Ereffe kwam alles weer samen.