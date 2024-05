Demi Vollering levert geen half werk in de Vuelta: ze luistert haar eindzege op met 2e ritwinst

zo 5 mei 2024 13:43

La Vuelta Femenina Wegwedstrijd 89.5 km 10:50 Distrito Telefonica - 13:40 Valdesqui Comunidad de Madrid Demi Vollering einde 0 20 40 60 80 89.5

Demi Vollering (SD Worx-Protime) heeft na de Tour de France nu ook de Ronde van Spanje op haar palmares gezet. In de slotrit liet ze de eindzege niet meer ontglippen. Sterker nog, Vollering zette na een solo de kroon op het werk met een tweede ritzege.

Een dagje rustig uitbollen in de straten van Madrid? Niets van.



Met de slotrit richting skiresort Valdesqui (12,8 km aan 4,8%) was er nog een toetje voorzien om de boel op zijn kop te zetten.



Demi Vollering was dé te kloppen vrouw. Met bijna een minuut voorsprong begon de Nederlandse kampioene aan deze bergrit. Kon iemand haar nog het vuur aan de schenen leggen?



Vollering rijdt iedereen in de vernieling

Een sterk uitgedund peloton begon met een strak tempo aan de eerste van twee beklimmingen. Iedereen kwam heelhuids boven, bergaf ging het nu snel richting de beslissende slotklim.



In die afdaling hielden we even ons hart vast: Niamh Fisher-Black miste een bocht en bengelde even over de vangrail, maar kwam met de schrik vrij.



Aan de voet van de Valdesqui bepaalde een sterke Grace Bown de snelheid, achteraan stond de deur toen al even wagenwijd open.



Vollering zat in een zetel en surfte simpel mee. Aan kilometerpaal 7 schudde ze dan maar zelf stevig aan de boom.



Met een meedogenloze versnelling knalde ze iedereen uit haar wiel, de rest besefte toen al dat de vogel gaan vliegen was.



De kopvrouw van SD-Worx Protime stoomde onverstoord door, met een kamerbrede glimlach stak ze aan de finishlijn haar stalen ros boven het hoofd.



Op een indrukwekkende wijze steekt ze zo voor het eerst de Vuelta Femenina op zak, Riejanne Markus en Elisa Longo Borghini vervolledigen het podium van het eindklassement.



Het is trouwens Nederland boven in deze Vuelta Femenina. Vollering pakt naast de rode trui ook de bollen, Marianne Vos reed onbedreigd naar de groene puntentrui. Samen liepen ze weg met 4 van de 8 etappezeges. Straffe kost.

Rode trui Demi Vollering: "We mogen heel trots zijn op onszelf"

Demi Vollering: "Dit voelt heel goed, de ploeg reed de hele dag fantastisch. Ik was eigenlijk wat nerveus voor de slotklim omdat het niet superlastig was. Er stond tegenwind, maar op een bepaald moment draaide weg en kregen we wind in de rug. Toen plaatste ik mijn aanval. Het is mooi dat ik daarna uit de handen van mijn achtervolgers kon blijven, we sluiten deze Vuelta mooi af. Enkele podiumplaatsen en twee ritzeges: we kunnen heel trots zijn op onszelf."



Wat betekent deze eindzege voor de rest van het seizoen? "Ik hoop dat ik nog mooie rittenkoersen kan rijden, ik kijk met veel zin uit naar de rest van het jaar."

Uitslag La Vuelta Femenina rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Demi Vollering 90 km in 2u43'06" 2 Évita Muzic op 29" 3 Riejanne Markus 33" 4 Pauliena Rooijakkers 53" 5 Ricarda Bauernfeind 56" 6 Juliette Labous 1'00" 7 Elisa Longo Borghini zelfde tijd 8 Antonia Niedermaier 9 Yara Kastelijn 1'10" 10 Kim Cadzow 1'28" naam resultaat ploeg 1 Demi Vollering 23u30'55" 2 Riejanne Markus op 1'49" 3 Elisa Longo Borghini 2'00" 4 Juliette Labous 2'58" 5 Évita Muzic 3'15" 6 Ricarda Bauernfeind 4'33" 7 Niamh Fisher-Black 5'14" 8 Yara Kastelijn 5'27" 9 Pauliena Rooijakkers 5'42" 10 Kim Cadzow 6'19" meer tonen