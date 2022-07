Remco Evenepoel voert prachtig bisnummer op in Clasica San Sebastian

De Clasica San Sebastian in een notendop:

De jongeman uit Schepdaal trok door. Simon Yates was de enige die eventjes kon volgen, maar ook hij was eraan voor de moeite op een kleine twee kilometer van de top.

The Wolfpack trok hun inspanning door richting voorlaatste klim van de dag. Op de Erlaitz opende Esteban Chaves de debatten, enkel de beteren konden volgen. Wanneer de Colombiaan zijn inspanning stopte, achtte Evenepoel zijn moment gekomen.

De vluchters werden opgeslokt en achteraan in het peloton haakten enkele grote namen af. Tadej Pogacar was een van die namen. De Sloveen had duidelijk last van decompressie na de Tour.

Team Emirates en Quick-Step Alpha Vinyl controleerden rustig. De Jaizkibel, op iets meer dan 60 kilometer van het einde, leidde de finale in. Pieter Serry legde er de pees op en dat had gevolgen.

"De Clasica San Sebastian is een van mijn favoriete koersen op de kalender", liet Remco Evenepoel gisteren optekenen. Vandaag bewees hij zijn liefde voor de wedstrijd door de tegenstand weg te blazen.

Evenepoel trekt door op de Erlaitz:

Evenepoel laat ook Simon Yates achter:

Evenepoel in mooie voetsporen

Evenepoel was ontketend en stoomde door. In geen tijd had hij een minuut bij elkaar gefietst. Achter hem knokten Pavel Sivakov, Carlos Rodriguez, Bauke Mollema, Simon Yates en Tiesj Benoot om de dichtste ereplaatsen.



Op de slotklim demonstreerde Evenepoel nog wat meer. Hij breidde zijn voorsprong uit tot meer dan twee minuten. Sivakov bleek de best of the rest, hij slaagde erin om Benoot nipt af te houden.



Aan de finish had Evenepoel alle tijd om iedereen te bedanken en het publiek nog wat op te zwepen. Een nieuwe demonstratie van de kopman van Quick-Step die straks ook in de Vuelta hoopt te schitteren.



Met zijn tweede zege in San Sebastian treedt Evenepoel in de mooie voetsporen van Francesco Casagrande, Laurent Jalabert, Luis Leon Sanchez en Alejandro Valverde.