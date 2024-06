Bizar einde: Kopecky houdt benen stil om Majerus zege te gunnen, maar die juicht te vroeg

Met welk gevoel zitten ze bij SD Worx-Protime op de ploegbus? De eindzege van Lotte Kopecky kwam niet meer in gevaar in de Tour of Britain, maar ze lieten wel de slotrit door de vingers glippen. Kopecky wilde ploegmaat Majerus de overwinning gunnen, maar die was te zegezeker en liet zich nog ringeloren door Ruby Roseman-Gannon.