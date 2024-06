Lotte Kopecky gidst ploeggenote Lorena Wiebes naar ritwinst in Tour of Britain en behoudt leiderstrui

De tweede etappe is de Tour of Britain is een prooi geworden voor Lorena Wiebes. De Nederlandse won de sprint, met dank aan locomotief Lotte Kopecky. Onze landgenote behoudt haar leiderstrui.

Lotte Kopecky had de voorbije twee heuveletappes gewonnen in Groot-Brittannië, maar in de 106 kilometer lange derde etappe, de vlakste van de vierdaagse, trok Team SD Worx - Protime de kaart van sprintster Lorena Wiebes.

Kopecky was, net als in de driedaagse RideLondon Classique, in de voorbereiding voor de massasprint de laatste loods voor haar Nederlandse ploeggenote.

Wiebes ontgoochelde niet en maakte het klusje autoritair af. Ze won met ruime voorsprong voor haar landgenote Charlotte Kool en de Australische Georgia Baker. Locomotief Kopecky bolde zelf nog als 7e over de streep.

Onze landgenote blijft op kop in de Tour of Britain, met een voorsprong van 17 seconden op de Britse Anna Henderson. De Tour of Britain Women eindigt zondag met een golvende etappe van 99 kilometer tussen Manchester en Leigh.