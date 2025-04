Toch een natte Hel? Regenbuien op zondag schuiven op, ook waaieralarm blijft loeien

Zaterdag beginnen de vrouwen er om 13 uur aan in Denain. 148,5 kilometer later bereiken ze de Vélodrome van Roubaix, vermoedelijk tussen 16.45 uur en 17.15 uur.

Een dag later wordt het startschot bij de mannen om 11.10 uur gegeven in Compiègne. Finishen doen we tussen 17 uur en 17.30 uur in Roubaix.

De samenvatting van de Hel bij de mannen: wisselvallig en winderig.

Zaterdagnacht zullen meerdere buienzones over de regio trekken. De renners zullen dus opstaan met natte kasseien, maar de plassen kunnen snel verdwijnen door de droogte van de voorbije weken.

"Ook zondagvoormiddag zullen er buien zijn, tot 14-15 uur volgens de laatste info. De finale zou dus droog moeten verlopen met opklaringen."

De maxima beperken zich tot 15 à 16 graden, maar vooral de windkracht is belangrijk: 4 à 5 beaufort uit het zuidwesten.

Vertalen we dat naar het parcours, dan fietst het peloton de hele dag met een stevige bries in de rug en in de zij.

Verandert dat weerbeeld niet, dan zetten we ons schrap voor een (razend)snelle editie met zeker in de lange aanloop richting de eerste kasseien (strook 30 op 163 km van de finish) een waaieralarm.