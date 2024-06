2 maanden na laatste zege wint Lotte Kopecky openingsrit Tour of Britain na millimetersprint

do 6 juni 2024 17:26

Lotte Kopecky heeft de eerste rit in de Tour of Britain gewonnen, al scheelde het niet veel. Met het blote oog was het niet zichtbaar of de overwinning voor Kopecky of Paternoster was, maar de fotofinish bracht duidelijkheid. Het was haar eerste overwinning sinds Parijs-Roubaix. De Belgische wereldkampioene is meteen ook de eerste leidster.

De eerste rit in de Tour of Britain voor vrouwen was heuvelachtig en bood dus kansen voor de aanvallers. Met nog 41 kilometer te gaan scheurde er zich een groepje van 9 rensters af van het peloton. Lotte Kopecky was aandachtig en haakte haar wagonnetje aan. Ze werd daarbij gesteund door 2 ploeggenotes. Met in de groep ook andere toppers zoals Deignan, Georgi en Paternoster had Kopecky nog geen gewonnen spel. Voor een terugkeer van achteruit hoefde de kopgroep niet te vrezen. De negen rensters draaiden goed rond en breidden hun voorsprong op het peloton snel uit. In de sprint moest Kopecky vooral opletten voor de snelle Paternoster. In Dwars door Vlaanderen had Paternoster Kopecky namelijk al eens geklopt (toen voor de derde plaats). En ook nu had Kopecky het moeilijk om Paternoster voor te blijven. Een fotofinish moest bepalen wie de eerste leidster werd. Paternoster dacht dat ze won en juichte, maar het was toch de wereldkampioene die plaats mocht nemen op het hoogste schavotje. Voor Kopecky was het haar eerste overwinning na haar zege in Parijs-Roubaix, exact 2 maanden geleden. De Tour of Britain duurt nog tot zondag, morgen biedt opnieuw mogelijkheden voor de aanvallers met de top van de laatste klim op 25 kilometer van de finish.

Kopecky: "Duurde lang voor ik het te horen kreeg"

Achteraf was de opluchting groot bij Lotte Kopecky. "Het duurde best lang voor ik te horen kreeg dat ik won", vertelde ze. "Ik maakte ook wel wat fouten in de sprint. Maar dan kwamen we aan de finish en dacht ik: 'Ik kan maar één ding doen en dat is de best mogelijke jump plaatsen.' Letizia juichte, maar ik was niet zeker dat ze won." "Het was wel een mooie rit vandaag. Best heuvelachtig, nooit vlak. Maar ook veel tegenwind, en dat zorgde er soms voor dat het traag ging. Uiteindelijk was ik blij dat Christine Majerus ook mee was voorin."