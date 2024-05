Hattrick voor Lorena Wiebes: Kopecky piloteert haar ploegmakker ook naar winst in slotetappe RideLondon

Een clean sweep voor Queen Lorena Wiebes in de RideLondon Classique. De Nederlandse spurtbom won voor de tweede keer in haar carrière alle etappes van de Britse rittenkoers. Ook op de derde en laatste dag knalde ze in een massasprint naar de winst. Lotte Kopecky werd na een sterke lead-out zelf nog derde.

Drie op drie voor Lorena Wiebes.



De Nederlandse sprintster van SD Worx-Protime mocht ook op de slotdag van de RideLondon Classique vieren in een aangekondigde massasprint.



In de schaduw van Buckingham Palace werd Wiebes in een chaotische sprint opnieuw gepiloteerd door haar maatje en meester-locomotief Lotte Kopecky. Onze landgenote rolde de rode loper uit en zag haar ploeggenote het autoritair afmaken.



De Nederlandse Charlotte Kool kwam als tweede nog het dichtst bij het achterwiel van Wiebes. Lotte Kopecky stopte haar inspanning niet vroegtijdig en zette nog door als derde.



Wiebes haalt zo voor de tweede keer in haar carrière ongeslagen de eindoverwinning in de RideLondon Classique.