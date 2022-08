Intermarché blijft maar winnen: Lorenzo Rota schrijft de Ronde van Tsjechië op zijn naam

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux blijft maar winnen, al was het dit keer geen etappewinst. Het was Lorenzo Rota die zich van eindwinst verzekerde in de Ronde van Tsjechië.

Zijn 3e plaats in de daguitslag was voldoende om zich te verzekeren van eindwinst. De 27-jarige Italiaan laat in het klassement de Deen Anton Charmig en landgenoot Kevin Colleoni achter zich op respectievelijk 6 en 8 seconden.

Na twee Belgische ritwinsten, van Rune Herregodts en Kamiel Bonneu, was de Fransman Alexis Guérin aan het feest in de slotetappe.

Samen met Michael Kurkle maakte hij er een lange koppeltijdrit van. Het duo vond dat het te traag ging in de ruime kopgroep en trok er met z'n tweeën vandoor.

Uiteindelijk bleek de Fransman Guérin na een verbeten strijd met zijn medevluchter de sterkste. Hij pakte zo zijn eerste zege van het seizoen.