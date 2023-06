Genua ziet Marc Hirschi triomferen in de Ronde van de Apennijnen

Geen Belgen aan de start van de 84e editie van de Ronde van de Apennijnen, dus ook geen mogelijke opvolger voor Ben Hermans, die in 2021 de beste was.

Titelverdediger Louis Meintjes tekende wel present en die liet zich ook opmerken op de Madonna del Guardia. Toch was het Cristian Rodriguez die als eerste zijn Spaanse vlag op de top kon planten.

Vanuit de achtergrond kon enkel nog Marc Hirschi de sprong naar de renner van Arkéa maken. In de sprint was Rodriguez geen partij voor de veel snellere Zwitser, die 2 weken na zijn eindzege in de Ronde van Hongarije opnieuw victorie mag kraaien.