5 kilometer voor het einde ging ze nog uit de bocht: Grace Brown verrast iedereen in Luik met ultieme eindsprint

Zotter moet het niet worden voor de winnares in Luik-Bastenaken-Luik. In het spannende slot ging Grace Brown nog de graskant in na een gemiste rotonde, maar met een alles-of-nietssprint in de laatste rechte lijn kroonde ze zich alsnog tot de onverwachte winnares van het monument. Elisa Longo Borghini en Demi Vollering mochten mee het podium op, Kopecky kraakte op de Roche-aux-Faucons en werd pas 38e.