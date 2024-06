Vollering slaat dubbelslag: Nederlandse pakt laatste etappe en is eindwinnares Ronde van Zwitserland

In het voorjaar was het een verhaal van net niet voor Demi Vollering, maar in de rittenkoersen verandert alles wat de 27-jarige Nederlandse aanraakt in goud. Ze won afgelopen week 3 van de 4 ritten en pakte daarbovenop nog de eindoverwinning en de puntentrui.



De vierde en laatste etappe van 127 kilometer werd gekleurd door veel aanvalswerk. Vollering werd onder druk gezet door verschillende van haar concurrentes, maar brak niet.

In de finale ging de renster van SD Worx-Protime naar de leiding met Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini, de Australische Neve Bradbury en de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

Die vier bestookten elkaar onophoudelijk met aanvallen, maar sprintten uiteindelijk voor de ritwinst. Vollering won vlot voor Longo Borghini en Bradbury.