2 op 2 voor Vollering: Nederlandse kampioene wint tijdrit bergop voor Longo Borghini na straffe comeback

Demi Vollering heeft in de tijdrit van de Ronde van Zwitserland haar hoogvorm nog eens geëtaleerd. In een race tegen de klok bergop gaf ze iedereen het nakijken. Elisa Longo Borghini leek op weg naar de overwinning, maar na het tweede tussenpunt pakte Vollering nog 40 seconden terug op de Italiaanse. Ze pakt zo haar tweede ritzege in twee dagen en verstevigt haar leiderstrui.

Demi Vollering blijft maar winnen in de rittenkoersen. Na haar overwinning in de Vuelta en in Itzulia en Burgos, heeft de renster van SD Worx-Protime nu ook al 2 etappes te pakken in de Ronde van Zwitserland.



Aanvankelijk leek het dubbeltje naar de kant van Longo Borghini te vallen, maar de Nederlandse kampioene maakte met een sterk inhaalmanoeuvre nog 40 seconden goed op de Italiaanse kampioene. Zij werd tweede op 17 seconden. De Nieuw-Zeelandse Kim Cadzow werd derde op 25 seconden.

De vicewereldkampioene zit zo nog wat steviger in het zadel. Ze heeft nu al een voorsprong van 1'16" op eerste achtervolgster Longo Borghini. Vollering lijkt op weg naar de eindzege met nog twee heuveletappes voor de boeg.

Ook de mannen kruipen deze namiddag op de tijdritfiets. Ze rijden exact hetzelfde parcours als de vrouwen.