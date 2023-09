Met ferme machtssprint schrijft Valentin Madouas slijtageslag in de Bretagne Classic op zijn naam

Na 4.000 hoogtemeters en minstens evenveel aanvallen, had Valentin Madouas nog het beste eindschot in de Bretagne Classic. De Fransman nestelde zich na een uitputtingsslag in een elitegroepje en verraste zijn medevluchters uiteindelijk met een langgerekte sprint. De kersverse wereldkampioen Mathieu van der Poel kwam niet in het stuk voor.