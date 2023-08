Matej Mohoric pakt de slotrit in de Renewi Tour, Tim Wellens is voor de 3e keer eindlaureaat

Tim Wellens schrijft voor de derde keer de Renewi Tour op zijn naam. Onze landgenoot was dan ook tevreden: "Het was een goede week, de eindwinst was het doel."

Toen Mohoric ging was ploeggenoot Trentin mee, maar Wellens riep hem terug om mee het gat te dichten. Volgens Wellens geen teken van mindere benen: "Ik voelde me goed vandaag, maar het was best dat we met iedereen samen bleven als een andere renner gaat."

Waarna Wellens nog terugkwam op het stilleggen van de koers: "Iedereen vond het gevaarlijk na de eerste passage. We zijn dan gestopt om te overleggen met de organisatie en vonden een oplossing."



"Op het einde is het moeilijk om iedereen achter een beslissing te krijgen, sommigen wilden stoppen. Uiteindelijk denk ik dat we een goed compromis vonden", beoordeelt hij de gebeurtenis.

Nadat hij de laatste 5 kilometer haalde liet Wellens zich meteen uitzakken, daar moeten we volgens de eindwinnaar niets achter zoeken: "Mij laten uitzakken was niet echt een statement, ik wilde gewoon geen risico meer nemen. Achteraf gezien valt alles mee en maakten we de goede beslissing."