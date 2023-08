BEKIJK: Peloton legt Renewi Tour stil uit protest tegen gevaarlijke aankomst, organisatie gehoorzaamt

Niet alleen in de Vuelta hadden de renners te klagen. Na heel wat valpartijen in de voorbereiding van de sprint gisteren had ook het peloton in de Renewi Tour er genoeg van.

Dat de renners in de slotrit tussen Riemst en Bilzen in de laatste kilometers over een smal baantje werden gestuurd, was voor velen een doorn in het oog.

Het peloton zette dan ook voet aan grond in de slotrit om de organisatie tot aanpassingen te dwingen. Na een oponthoud van 25 minuten werd de wedstrijd weer op gang gevlagd.

"Enkele renners vonden de situatie in de finale te gevaarlijk. Daarom knepen zij de remmen dicht aan de aankomstzone in Bilzen", zei organisator Christophe Impens.

"Wij hebben dan gesproken met onder anderen leider Tim Wellens en sportdirecteur Tom Steels, die het peloton vertegenwoordigden, en zijn tot een akkoord gekomen dat de wedstrijd terug zou aangevat worden, zij het dan zonder het afwerken van de Green Kilometer."

"Voorts werd ook overeengekomen dat de definitieve tijdsopname zou gebeuren op zowat vijf kilometer van de finish aan de voet van de Keiberg. Als organisatiecomité en wedstrijdjury zijn we meegegaan in het verhaal."

"De volledige afstand van 187 kilometer blijft evenwel behouden. Als het gaat om veiligheid moet je als organisator open staan voor dialoog. En dat hebben wij gedaan."