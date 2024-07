Julian Alaphilippe steekt slotrit in Ronde van Tsjechië op zak, Marc Hirschi is eindwinnaar

Een heuvelrit van 131 km was het slotakkoord in Tsjechië, waarbij Hirschi al bij al een veilige voorsprong had na zijn solowinst in de bergrit van vrijdag.



Onze landgenoot Aaron Van Poucke (Team Flanders-Baloise) toonde zich in de aanval tussen Sumperk en Sternberk. De Slovaakse kampioen Lukas Kubis, de sterkste bij de vluchters, overleefde lang, maar de favorieten namen de macht in de lastige lokale ronden, met daarin telkens een kasseihelling.



Op de laatste passage van die kasseiklim plaatste Julian Alaphilippe zijn aanval. Enkel Hirschi had een antwoord, maar in de laatste hectometers voor de finish sloot nog een achtervolgende groep aan.



Toch pakte Alaphilippe in de sprint nog de ritoverwinning, voor Hirschi en de Colombiaan Sergio Higuita.



Voor Alaphilippe was het de derde seizoenszege, na ritwinst in de Giro en de Ronde van Slovakije (2.1).



Hirschi telt in de eindstand 28 seconden voorsprong op zijn Italiaanse UAE-ploegmaat Diego Ulissi. Higuita is derde op 33 seconden.



Kamiel Bonneu (Team Flanders-Baloise) was 8e in de daguitslag en 9e in de einduitslag, op 1'01" van Hirschi.



Na de koers raakte bekend dat Zwitserland Hirschi oproept voor de OS-wegrit. Hij moet Stefan Bissegger vervangen, die met rugpijn sukkelt. Bissegger finishte gisteren als 6e in de tijdrit op 1'26" van Remco Evenepoel.