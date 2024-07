GOUD én BRONS! Remco Evenepoel klieft naar olympisch tijdritgoud in Parijs voor bronzen Wout van Aert

De eerste Belgische medailles zijn binnen! Onze 2 tijdritkanonnen hebben iedereen weggeblazen op dag 1 van de Olympische Spelen. Remco Evenepoel zette de chemie in de Franse lucht om in de olympische tijdrittitel, een ijzersterke Wout van Aert maakte het Belgisch feestje compleet met een derde plaats. Filippo Ganna legde zich na een stevig slot tussen de Belgische sandwich.

Evenepoel verblufte door steeds serieuze happen van de toptijden te doen. Verbeten, maar niet vermoeid. Dat was de conclusie onderweg.

Een Belgische hoogdag, al meteen op de eerste dag van de Olympische Spelen in Parijs. De vraagtekens voor de tijdrit werden van tafel geveegd, en hoe!

Aan het tweede tussenpunt mocht België zelfs even dromen van een één-tweetje in de tijdrit. Van Aert was er 5 seconden sneller dan Ganna, wel al meer dan 10 tellen achter Evenepoel.

Die rollen achter de ongrijpbare aerokogel werden ultiem nog omgedraaid, na een sterk slot van Ganna. De Italiaan was - ondanks een bijna-val - duidelijk sneller dan Van Aert aan de streep, maar dromen van een olympische titel mocht hij niet lang doen.

Want daar kwam Evenepoel al aangestormd, nog eens bijna 15 seconden onder de tijd van Ganna. De wereldkampioen en vanaf nu ook de olympische kampioen tegen de klok: Remco Evenepoel is de beste tijdrijder ter wereld.

Het verschil van Van Aert op nummer 4 Joshua Tarling, die vroeg van fiets moest wisselen door een lekke band, was finaal nog amper 2 seconden. Wel net voldoende voor de derde plaats en dus olympisch brons, na zilver in de wegrit in Tokio.

Een bijzonder vruchtbare dag voor het Belgische wielrennen in Parijs. Het is nu al reikhalzend uitkijken naar de wegrit volgend weekend.