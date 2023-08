Tim Merlier wint na openingsrit ook slotrit in Polen, Mohoric is eindwinnaar dankzij bonificaties

Tim Merlier heeft de Ronde van Polen beëindigd zoals hij ze begonnen was: met winst. De spurtbom van Soudal-Quick Step was in de slotrit de snelste van het pak en klopte de Nederlander Arvid de Kleijn (Tudor) op de streep. Matej Mohoric (Bahrain Victorious) is eindwinnaar dankzij de bonificaties.