Eind goed al goed voor SD Worx: Lorena Wiebes wint Gent-Wevelgem na prangende millimetersprint

Er zal een ferme zucht van opluchting weerklinken in de ploegbus van SD Worx-Protime. Na een twijfelachtig tactisch spelletje van de ploeg sprintte Lorena Wiebes alsnog naar de overwinning in Gent-Wevelgem. De Nederlandse spurtbom had een uitstekende lead-out van Lotte Kopecky en een finishfoto nodig voor de bevrijdende triomf.

In de betrekkelijk vlakke eerste honderd kilometer mochten zes vrouwen wegrijden, met daarbij Julie Van de Velde als enige Belgische. Het groepje kreeg ruim zes minuten, maar werd nog voor de heuvelzone ingerekend.

Daarvoor had Lotte Kopecky haar uitstekende vorm al getoond met beukwerk in De Moeren. Met de wind in de rug sloeg ze daar het peloton kortstondig in stukken. Gegangmaakt door haar ploegmates van SD Worx deed ze dat op de eerste beklimming van de Kemmelberg opnieuw.

In de afzink ontstond een elitegroepje met Kopecky en Wiebes voor SD Worx, Balsamo en Longo Borghini voor Lidl-Trek en de eenzaten Georgi, Persico en Pieterse. De droomvlucht hield niet lang stand.

Zo kon alles op de steilste kant van de Kemmel opnieuw beginnen. Weer was het Kopecky die de pedalen geselde. Deze keer konden enkel Wiebes en Georgi zich in haar wiel zuigen. Vijf rensters, met uittredend winnares Reusser als derde pion voor SD Worx, kwamen even later aansluiten, waarna de verstandhouding helemaal zoek was.

SD Worx gokte door een nieuwe hergroepering toe te staan. Een hele reeks achterblijvers pikte aan en zo bolden we met een uitgebreid peloton naar Wevelgem, bij momenten met een toeristentempo. Enkel Movistar probeerde de orde te verstoren met enkele prikjes.

Onder de vod had Brown een kloofje, maar het werd toch een massasprint. Daarin plaveide Kopecky meesterlijk de weg voor Wiebes. De Nederlandse hield de opkomende Balsamo, aan de binnenkant, nog net af en haalde het met een gepaste jump.