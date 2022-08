Alex Aranburu steekt eindwinst in Tour du Limousin op zak, Vincenzo Albanese pakt slotetappe

Het was al van 17 juli 2016 geleden dat Vincenzo Albanese nog eens het zegegebaar mocht maken. Toen won de Italiaan de Trofeo Matteotti in eigen land.

Vandaag was de renner van Eolo-Kometa nog eens aan het feest. In de straten van Limoges bleef hij uit de greep van een aanstormend peloton. Een straf kunstje van de Italiaan die pas op 1,5km van de streep zijn versnelling plaatste.

Hij hield knap stand in de laatstse kilometer en pakte de ritzege. In de achtergrond won Alex Aranburu de sprint van de achtervolgers.

Ook de Spanjaard kwam al juichend over de meet omdat zijn eindwinst binnen was. Diego Ulissi sprintte naar de laatste podiumplek. Milan Menten was de eerste Belg op de 4e plaats.

In de stand haalde Aranburu het met 10 seconden voorsprong voor Ulissi. Greg van Avermaet moet uiteindelijk vrede nemen met de derde plaats in het klassement.