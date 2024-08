Olav Kooij maakt het feest der lage landen compleet in de Ronde van Polen

Olav Kooij heeft een stokje gestoken voor een 6e Belgische ritzege in de Ronde van Polen. De Nederlander was de snelste in de slotrit, zijn tweede overwinning deze week. Tim Merlier en Gerben Thijssen eindigden op 2 en 3. Voor Visma-Lease a Bike was het een dubbel feest: Jonas Vingegaard is eindwinnaar.