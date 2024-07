Roze droom spat in slotkilometer uit elkaar: Kopecky probeert, maar botst op Longo Borghini in Giro

zo 14 juli 2024 14:26

Giro d'Italia Women: rit 8 Semi Bergetappe 117 km Pescara - L'Aquila

Lotte Kopecky heeft de roze trui niet meer van de schouders van Elisa Longo Borghini kunnen rukken. De wereldkampioene probeerde die ene seconde achterstand in de slotrit nog goed te maken, maar in de slotkilometer botste ze op een tegenaanval van de Italiaanse. Kopecky neemt wel de puntentrui mee naar huis, Justine Ghekiere de bergtrui. De ritzege was voor Kimberly Le Court.

Een unieke kans op eindwinst in een grote ronde was het voor Kopecky. Voor de start van de verraderlijke slotetappe stond ze op één luttele seconde van Longo Borghini. Die liet haar ploegmaats van Lidl-Trek de openingsfase van de koers strak onder controle houden. Brand wipte in dienst van de roze trui mee in een ontsnapping met Steels en Aalerud. Op de flanken van de Forca di Penne, de eerste klim van de dag, overbrugde Ghekiere de kloof in haar eentje. Op de top kaapte ze de punten weg voor het bergklassement, en ze deed hetzelfde op Castel del Monte. Zo gaf ze haar blauwe trui nog wat meer glans.



Boven was het verhaal van de vlucht wel afgelopen. In een ferm uitgedund peloton oogde Kopecky sterk, maar ook nerveus met enkel Fisher-Black in steun. Zonder andere ploegmaats van SD Worx-Protime voelde de wereldkampioene zich geroepen om zelf te reageren op een reeks aanvallen. Onnodig misschien. Na een paar demarrages bergaf raakte Edwards uiteindelijk weg met Koch en Le Court. Fisher-Black kon het in een warrige achtervolgende groep niet alleen klaren, waardoor de drie het in de steile straten van L'Aquila onder elkaar mochten uitvechten voor de ritzege. Le Court toonde zich in de sprint bergop duidelijk de sterkste, een historische zege voor de nationale kampioene van Mauritius. Achter het kopgroepje werd er om de grotere knikkers gespeeld. Kopecky wachtte tot de slotkilometer om Longo Borghini echt te bestoken, maar de wereldkampioene plofte snel in haar zadel. Een tegenprik van de Italiaanse kon Kopecky niet meer beantwoorden, en zo moest ze zich tevreden stellen met de rode trui en een tweede plaats in het eindklassement.

Uitslag Giro d'Italia Women rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Kimberley Le Court De Billot 3u19'08" 2 Ruth Edwards 3 Franziska Koch 4 Elisa Longo Borghini op 25" 5 Juliette Labous 29" 6 Pauliena Rooijakkers 7 Neve Bradbury 8 Mavi García 9 Mareille Meijering 32" 10 Justine Ghekiere naam resultaat ploeg 1 Elisa Longo Borghini 24u02'16" 2 Lotte Kopecky op 21" 3 Neve Bradbury 1'16" 4 Pauliena Rooijakkers 2'05" 5 Juliette Labous 2'15" 6 Antonia Niedermaier 2'41" 7 Gaia Realini 3'41" 8 Cecilie Ludwig 4'31" 9 Mavi García 5'17" 10 Niamh Fisher-Black 5'54"