Lotte Kopecky laat eindzege in UAE Tour niet meer schieten, Amber Kraak verschalkt sprinters in slotrit

zo 11 februari 2024 13:21

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) is met een knaller aan het nieuwe seizoen begonnen. Gisteren legde de wereldkampioene in de bergrit naar Jebel Hafeet al de basis voor de eindzege in de UAE Tour. De Nederlandse Amber Kraak doorbrak in de vlakke slotrit de SD Worx-hegemonie vanuit de vlucht.

De sprintzeges voor Lorena Wiebes, het eindklassement voor Lotte Kopecky: zo leek SD Worx-Protime de koek te verdelen in de tweede editie van de UAE Tour voor vrouwen. De eindzege van Kopecky kwam in de korte (105 kilometer) slotrit, die vertrok vanaf het Louvre van Abu Dhabi, niet meer in gevaar. Maar een derde sprintzege voor Wiebes zat er net niet in.



De sprintploegen lieten het werk in de achtervolging op de vluchters over aan SD Worx, maar dat beet zijn tanden stuk op de Nederlandse Amber Kraak. Kraak leek in de slotkilometer te doen wat haar achternaam voorspelt. Helemaal op het einde kwam Wiebes in haar groene trui nog gevaarlijk fel opzetten. Net te laat. Voor de 29-jarige Kraak is het pas de tweede profzege. Ook Kopecky mocht uiteindelijk het podium betreden als eindwinnares. Het is de vierde rittenkoers die ze wint in haar carrière, na de Ronde van België (2021), de Thüringen Ladies Tour (2023) en de Simac Ladies Tour (2023).

Kopecky over eindzege: "Gehoopt, maar niet verwacht"

"Ik heb echt genoten van mijn tijd hier", zei Lotte Kopecky in een eerste reactie na de slotrit. "En van het skydiven in Dubai." "Ik had vooraf ergens wel op deze eindzege gehoopt, al had ik het eigenlijk niet verwacht. Het is heel mooi om deze ronde te winnen." Over twee weken zien we Kopecky opnieuw in actie, wanneer ze haar titel in de Omloop Het Nieuwsblad verdedigt.

Uitslag slotrit 1. Amber Kraak (Ned) 105 km in 2u27'33" 2. Lorena Wiebes (Ned) allen zelfde tijd 3. Daria Pikulik (Pol) 4. Chiara Consonni (Ita) 5. Valentine Fortin (Fra)

Eindstand UAE Tour voor vrouwen (2.WWT) 1. Lotte Kopecky 11u16'51" 2. Neve Bradbury (Aus) op 13" 3. Mavi Garcia (Spa) 44" 4. Gaia Realini (Ita) 59" 5. Marion Bunel (Fra) 1'16" 6. Pauliena Rooijakkers (Ned) 1'20" 7. Elisa Longo Borghini (Ita) 1'25" 8. Silvia Persico (Ita) 1'45" 9. Mareille Meijering (Ned) 1'45" 10. Ricarda Bauernfeind (Dui) 1'48"