Met een opvallend tussendoortje op de piste: Lotte Kopecky begint aan een bijzonder vlezig (voor)jaar

Donderdag gaat het seizoen van Lotte Kopecky (28) van start. De wereldkampioene warmt zich op met een vierdaagse in de woestijn. Voor Kopecky is de UAE Tour het begin van een copieus voorjaar van een eveneens propvol 2024.

Dat Lotte Kopecky veel hooi op haar vork neemt, weet intussen vriend en vijand.

Kopecky liet deze zomer het veld links liggen, maar sprong begin januari wel op haar pistefiets tijdens het EK in Apeldoorn.

Enkele uren na het laatste nummer zat Kopecky al opnieuw op het vliegtuig richting Spanje voor een laatste stage met haar team SD Worx-Protime.

Na een blitzbezoek aan ons land trok Kopecky richting de woestijn, waar ze donderdag de UAE Tour aanvat.

Kopecky laat het kopmanschap in de 3 sprintritten aan Lorena Wiebes, maar kan zaterdag misschien al even haar Tourmalet-benen opdiepen op Jebel Hafeet.

"Onze samenwerking verloopt goed", vertelt Wiebes alvast over haar loods. "We hebben vorig jaar al veel samen gekoerst en na verloop van tijd heb je geen woorden meer nodig. Zelf kijk ik ook uit naar wat Lotte kan in de koninginnenrit."