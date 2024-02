BEKIJK: Lotte Kopecky "springt uit een vliegmachien" in Dubai, als opwarmer voor UAE Tour

Donderdag opent Lotte Kopecky haar wegseizoen in de UAE Tour voor vrouwen. In afwachting van de start in Dubai is de wereldkampioene al eens op verkenning geweest in Dubai. Een duosprong, met uitzicht op Palm Island, stond ook op het programma. Het is duidelijk: Kopecky is klaar om erin te vliegen.